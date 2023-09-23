Очередная атака дронами, взрывы в Запорожье и Днепре: хронология 577 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину. В то же время, наши военные мощно воюют и освобождают из оккупации населенные пункты Украины на юге и на востоке.

Какая ситуация на 23 сентября 2023 года на фронте и в дипломатической сфере – читайте в тексте 24 Канала.

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