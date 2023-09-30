Россия атаковала Винниччину, на Брянщине и Белгородщине "хлопок": хронология 584 дня войны

00:18, 30 сентября

В Винницкой области раздались взрывы во время воздушной тревоги. Там была угроза атаки дронами-камикадзе типа "Шахед", которые враг запустил с мыса Чауда в Крыму.

Россияне попали в объект инфраструктуры. Люди не пострадали.