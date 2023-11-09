Какие потери Украины в войне, потратили 96% средств, выделенных США: хронология 624 дня войны
Россия продолжает вести войну в Украине и не оставляет попыток захватить Донбасс, однако наши военные активно противостоят врагу. ВСУ уничтожают окупантов и их технику.
Какая ситуация на разных направлениях фронта, в дипломатии, в вопросе вступления Украины в ЕС – читайте в тексте 24 Канала.
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что якобы Украины не будет в ЕС во время войны. Владимир Зеленский рассказал, что Украина потеряла на войне в 5 раз меньше бойцов, чем Россия. Президент добавил, что российские солдаты должны покинуть Украину и это реальный способ остановить войну. Украинский лидер поручил Кабмину выполнить все требования Еврокомиссии, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Согласно указу Владимира Зеленского, правительство обязано: Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину США выделили на нужды Украины помощи более чем на 60 миллиардов долларов. Из этих денег было использовано 96%. То есть у Пентагона осталось ориентировочно 1,1 миллиарда долларов.
По его словам, вступление нашей страны в ЕС во время войны принесет ее в "сообщество, чего, очевидно, никто не хочет".
Какие потери Украины на войне
Зеленский поручил правительству выполнить требования ЕС для переговоров о вступлении
Украина потратила 96% денег, выделенных США
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что якобы Украины не будет в ЕС во время войны.
Владимир Зеленский рассказал, что Украина потеряла на войне в 5 раз меньше бойцов, чем Россия. Президент добавил, что российские солдаты должны покинуть Украину и это реальный способ остановить войну.
Украинский лидер поручил Кабмину выполнить все требования Еврокомиссии, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Согласно указу Владимира Зеленского, правительство обязано:
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину США выделили на нужды Украины помощи более чем на 60 миллиардов долларов.
Из этих денег было использовано 96%. То есть у Пентагона осталось ориентировочно 1,1 миллиарда долларов.