Какие потери Украины в войне, потратили 96% средств, выделенных США: хронология 624 дня войны

Россия продолжает вести войну в Украине и не оставляет попыток захватить Донбасс, однако наши военные активно противостоят врагу. ВСУ уничтожают окупантов и их технику.

Какая ситуация на разных направлениях фронта, в дипломатии, в вопросе вступления Украины в ЕС – читайте в тексте 24 Канала.

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