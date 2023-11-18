Россия массированно атаковала Украину, взрывы в Староконстантинове: хронология 633 дня войны

05:30, 18 ноября

В Киевской городской военной администрации рассказали, что враг запустил дроны по Киеву с южного направления. В атаку Киева они заходили с северного направления.

Несмотря на все маневры врага, наши защитники сбили все воздушные цели врага, а их было почти 10, на подступах к Киеву.

По предварительным данным, в городе без жертв и разрушений.