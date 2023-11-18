Россия массированно атаковала Украину, взрывы в Староконстантинове: хронология 633 дня войны
Российские оккупанты до сих пор находятся в Украине, однако ВСУ активно выбивают врага, давая понять, что им здесь не место. Так, наши военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении.
Какая ситуация на фронте, в дипломатии и военной помощи от партнеров – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины: хронология 632 дня войны
В Киевской городской военной администрации рассказали, что враг запустил дроны по Киеву с южного направления. В атаку Киева они заходили с северного направления. Несмотря на все маневры врага, наши защитники сбили все воздушные цели врага, а их было почти 10, на подступах к Киеву. По предварительным данным, в городе без жертв и разрушений. В Киеве и преимущественно на Севере Украины снова раздалась тревога из-за угрозы применения баллистики. Однако со временем были отбои. Оккупанты массированно атаковали Украину, однако работала наша ПВО. В частности, первый заместитель ОВА Сергей Тюрин подтвердил работу противовоздушной обороны в Хмельницкой области. Кроме того, работала ПВО в Киеве. Кроме того, накануне вечером взрывы раздавались в Запорожье. В Хмельницкой области раздались взрывы во время воздушной тревоги. Их слышали в районе Староконстантинова. Воздушные силы ВСУ просили жителей города находиться в укрытиях. Руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия фактически с лета заморозила процесс обмена пленными. По его словам, Россия такими поступками пытается расшатать наше общество, ведь в России наши пленные содержатся в гораздо худших условиях, чем оккупанты в Украине.
Под Киевом сбили все дроны
Россия массированно атаковала Украину
В Киевской городской военной администрации рассказали, что враг запустил дроны по Киеву с южного направления. В атаку Киева они заходили с северного направления.
Несмотря на все маневры врага, наши защитники сбили все воздушные цели врага, а их было почти 10, на подступах к Киеву.
По предварительным данным, в городе без жертв и разрушений.
В Киеве и преимущественно на Севере Украины снова раздалась тревога из-за угрозы применения баллистики. Однако со временем были отбои.
Оккупанты массированно атаковали Украину, однако работала наша ПВО. В частности, первый заместитель ОВА Сергей Тюрин подтвердил работу противовоздушной обороны в Хмельницкой области. Кроме того, работала ПВО в Киеве.
Кроме того, накануне вечером взрывы раздавались в Запорожье.
В Хмельницкой области раздались взрывы во время воздушной тревоги. Их слышали в районе Староконстантинова. Воздушные силы ВСУ просили жителей города находиться в укрытиях.
Руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия фактически с лета заморозила процесс обмена пленными.
По его словам, Россия такими поступками пытается расшатать наше общество, ведь в России наши пленные содержатся в гораздо худших условиях, чем оккупанты в Украине.