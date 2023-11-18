Россия массированно атаковала Украину, взрывы в Староконстантинове: хронология 633 дня войны

18 ноября 2023, 06:29
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Российские оккупанты до сих пор находятся в Украине, однако ВСУ активно выбивают врага, давая понять, что им здесь не место. Так, наши военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

Какая ситуация на фронте, в дипломатии и военной помощи от партнеров – читайте в тексте 24 Канала.

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05:30, 18 ноября

Под Киевом сбили все дроны

В Киевской городской военной администрации рассказали, что враг запустил дроны по Киеву с южного направления. В атаку Киева они заходили с северного направления.

Несмотря на все маневры врага, наши защитники сбили все воздушные цели врага, а их было почти 10, на подступах к Киеву.

По предварительным данным, в городе без жертв и разрушений.

04:22, 18 ноября

В Киеве и преимущественно на Севере Украины снова раздалась тревога из-за угрозы применения баллистики. Однако со временем были отбои.

02:43, 18 ноября

Россия массированно атаковала Украину

Оккупанты массированно атаковали Украину, однако работала наша ПВО. В частности, первый заместитель ОВА Сергей Тюрин подтвердил работу противовоздушной обороны в Хмельницкой области. Кроме того, работала ПВО в Киеве.

Кроме того, накануне вечером взрывы раздавались в Запорожье.

00:10, 18 ноября

В Хмельницкой области раздались взрывы во время воздушной тревоги. Их слышали в районе Староконстантинова. Воздушные силы ВСУ просили жителей города находиться в укрытиях.

00:08, 18 ноября

Руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия фактически с лета заморозила процесс обмена пленными.

По его словам, Россия такими поступками пытается расшатать наше общество, ведь в России наши пленные содержатся в гораздо худших условиях, чем оккупанты в Украине.

Автор: Діана Квасневська