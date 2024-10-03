"Шахеды" атаковали Украину: хронология 953 дня войны

3 октября 2024, 06:38
Читати новину українською
Автор: Ярослав Погончук

Российские войска продолжают атаковать мирные города Украины и пытаются продвинуться вглубь наших территорий. На пути оккупантам стоят Силы обороны, которые мужественно держат оборону и дают достойный отпор.

Продолжаются 953 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях на фронте, российских обстрелах, достижениях на международной арене и потерях оккупантов – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Россия готова устроить ядерную катастрофу зимой: для чего Путину удары по украинским АЭС

06:37, 03 октября

Оккупанты ударили по пригороду Харькова

Утром 3 октября в пригороде Харькова прогремели взрывы.

В результате вражеской атаки повреждены линии электропередач. Возможны перебои с электричеством в некоторых районах Харькова.

06:36, 03 октября

КГВА отчиталась о последствиях ночной атаки на Киев

Ночью 3 октября Киев подвергся атаке российских ударных дронов-камикадзе, которые налетали несколькими волнами с разных сторон, а воздушная тревога длилась почти 6 часов.

Силы ПВО обезвредили примерно полтора десятка дронов, ни один из них не достиг цели.

В Деснянском районе зафиксировано падение обломков, но без разрушений и пострадавших.

06:32, 03 октября

США ознакомились с Планом победы Украины

Представитель Госдепа США подчеркнул, что американская сторона получила План победы Украины, пересмотрела его и увидела ряд продуктивных шагов.

В то же время он отметил, что украинская сторона не раскрывала деталей этого плана публично. Поэтому и США пока воздержатся от обсуждений.

02:42, 03 октября

В Ивано-Франковске прогремели взрывы

В Ивано-Франковске в 02:32 раздались взрывы.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе вражеских беспилотников.

01:42, 03 октября

В Хмельницкой области прогремели взрывы

О звуках взрывов в Хмельницкой области сообщили корреспонденты Общественного в 01:36.

Перед этим Воздушные силы информировали о движении ударных беспилотников на регион.