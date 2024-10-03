"Шахеды" атаковали Украину: хронология 953 дня войны

Российские войска продолжают атаковать мирные города Украины и пытаются продвинуться вглубь наших территорий. На пути оккупантам стоят Силы обороны, которые мужественно держат оборону и дают достойный отпор.

Продолжаются 953 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях на фронте, российских обстрелах, достижениях на международной арене и потерях оккупантов – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Россия готова устроить ядерную катастрофу зимой: для чего Путину удары по украинским АЭС