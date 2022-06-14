Война с Россией перерастет в войну будущего: как Украине выйти победительницей
Источник:фейсбук Анатолия Амелина
Хочешь мира готовься к войне. Какие будут войны будущего? Давайте честно, мы не были готовы к этой войне достаточно.
Знать противника – половина победы
И даже прекращение боевых действий в этом году не означает, что война закончится. Она долго. По крайней мере, к моменту прекращения существования московии.
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Опять же честно:
- Нам не победить и не разрушить их, если будем уходить в лобовую.
- У них численность населения в 3,5 раза выше.
- Несмотря на санкции, они получают сверхдоходы от энергоресурсов (более 20 миллиардов долларов в месяц – чистый экспорт).
- Они уже учатся обходить санкции, беря пример из Ирана, завозя запрещенную продукцию через соседей.
- У них больше танков, самолетов, ракет и возможностей для производства новых.
Но это пока.
Какой будет война будущегоВойна будущего будет принципиально отличаться от войны. И экономика здесь будет играть важнейшую роль, особенно при ограниченных ресурсах.
Говоря же о войнах будущего или прошлого, важно всегда помнить, что "война – это продолжение политики другими средствами". А "политика – это инструмент достижения экономических целей". Экономика – прежде всего! Несколько очевидных примеров. Мы уже в этой войне видим несколько трендов.
1. Дроны
- В первую очередь летающие. Это и разведка, и средство атаки (не только камикадзе).
- Во вторую очередь – наземные. Для разведки, разминирования, вывоза раненых с поля боя и ведения боевых действий.
Что характерно, устройство стоимостью от нескольких до нескольких десятков тысяч долларов эффективно справляется с техникой стоимостью в миллионы долларов (танки, РСЗО, комплексы ПВО, склады боеприпасов).
2. Переносные мобильные противотанковые и противовоздушные средства
Мы с первых дней войны видим эффективность ПТРК – NLAW, переданных нам Британией, украинской "Ленты" и других комплексов. При стоимости пуска в 20 тысяч долларов эффективно утилизируются танки стоимостью от 0,5 до 5 миллионов долларов.
3. Такой же подход характерен и против кораблей
Двумя ракетами "Нептун" стоимостью до 1 миллиона долларов был утоплен крейсер стоимостью свыше 750 миллионов долларов.
4. Современные средства разведки
- Спутники;
- телефонные трекеры;
- перехват трафика;
- домашние и уличные камеры наблюдения.
Все это дает возможность получать оперативную информацию о местонахождении противника в реальном времени. К тому же довольно недорого и не находясь в месте проведения боевых действий.
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5. Современное программное обеспечение для армииРазведка и регулярный мониторинг информации дают большие массивы данных. Их автоматическая обработка может в разы повысить эффективность ведения боевых действий при минимальных затратах.
Кроме того, мы находимся на передовой кибервоен, и софт здесь играет важнейшую роль наравне с железом и людьми, которые этим управляют. В частности:
- украинец разработал приложение для DDoS-атак на сайты РФ.
- В первые же дни российского вторжения айтишники взломали сайты ФСБ России, правительства РФ, президента РФ.
- По инициативе Минцифры и компаний Ajax Systems и Stfalcon уже 1 марта было готово приложение "Воздушная тревога", сообщающее о разных видах тревог в конкретном регионе.
- Украинцы разработали специальный софт для управления артиллерийскими подразделениями и корректировкой огня.
Это лишь несколько примеров того, как меньшими ресурсами можно эффективно противостоять более сильному и подготовленному противнику.
Супероружие ближе, чем кажется
Следовательно, экономика первична. И как в бизнесе, конкуренцию выигрывает тот, кто показывает более высокую эффективность при меньших затратах. Здесь сегодня очевидны следующие тренды:
1. Искусственный интеллект (развитие систем сбора информации, аналитики, подготовки проектов решений) – огромное конкурентное преимущество в активных масштабных (и не очень) боевых действиях.
2. Дроны – на приведенном выше наборе примеров уже очевидно их экономическое преимущество.
3. Комбинация искусственного интеллекта и дронов изменит ландшафт будущих боевых действий.
- Здесь и оперативная информация о действиях противника (самолеты, ПВО, перемещение техники и личного состава).
- Прогноз действий, оценка уязвимых мест.
- Проведение атакующих действий
И тут кто быстрее – тот выигрывает. К сожалению, человек уже менее эффективен, чем искусственный интеллект.
4. Гиперзвуковые ракеты и средства ПВО , способные их уничтожать.
5. Космические технологии: разведка в режиме реального времени, обеспечение связи, атакующие действия.
6. Кибервойска – здесь будет, пожалуй, самое жестокое поле сражений. Борьба за доступ к информации, перехват управления боевыми средствами противника так же является и будет эффективным средством ведения войны. Добавьте сюда второе и эффект может увеличиться в разы.
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7. Комплекс систем ПВО – эшелонированная система раннего обнаружения и уничтожения враждебных воздушных целей.
Здесь важна комбинация различных систем обнаружения воздушных целей и их уничтожение. Главное – не дать никакого шанса атакующей стороне, с одной стороны, с другой – дать 100% гарантию гражданам и инвесторам, что в Украине жить полностью безопасно.
В то же время, со всеми новыми трендами не стоит забывать о старых добрых инструментах защиты:
- противотанковые системы;
- необходимые фортификационные сооружения;
- эффективную систему ПВО и систему противокорабельной обороны;
- общую подготовку граждан к возможным боевым действиям (оружие и навыки владения разными военными технологиями);
- готовность экономики в короткие сроки перестроиться на военные рельсы.
Мы живем в очень непростое, но интересное время. Изменяются и системы и догмы. И мы точно выйдем из этой войны в разы сильнее, чем входили в нее.
И я уверен, что на ближайшие десятилетия у нас нет другого сценария, кроме как стать страной с самой боеспособной армией Европы и самой эффективной системой превентивной защиты от новых варварских набегов.