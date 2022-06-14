Война с Россией перерастет в войну будущего: как Украине выйти победительницей

Хочешь мира готовься к войне. Какие будут войны будущего? Давайте честно, мы не были готовы к этой войне достаточно.

Знать противника – половина победы

И даже прекращение боевых действий в этом году не означает, что война закончится. Она долго. По крайней мере, к моменту прекращения существования московии.

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Опять же честно:

Нам не победить и не разрушить их, если будем уходить в лобовую.

У них численность населения в 3,5 раза выше.

Несмотря на санкции, они получают сверхдоходы от энергоресурсов (более 20 миллиардов долларов в месяц – чистый экспорт).

Они уже учатся обходить санкции, беря пример из Ирана, завозя запрещенную продукцию через соседей.

У них больше танков, самолетов, ракет и возможностей для производства новых.

Но это пока.

Какой будет война будущего

Война будущего будет принципиально отличаться от войны. И экономика здесь будет играть важнейшую роль, особенно при ограниченных ресурсах.

Говоря же о войнах будущего или прошлого, важно всегда помнить, что "война – это продолжение политики другими средствами". А "политика – это инструмент достижения экономических целей". Экономика – прежде всего! Несколько очевидных примеров. Мы уже в этой войне видим несколько трендов.

1. Дроны

В первую очередь летающие. Это и разведка, и средство атаки (не только камикадзе).

Во вторую очередь – наземные. Для разведки, разминирования, вывоза раненых с поля боя и ведения боевых действий.

Что характерно, устройство стоимостью от нескольких до нескольких десятков тысяч долларов эффективно справляется с техникой стоимостью в миллионы долларов (танки, РСЗО, комплексы ПВО, склады боеприпасов).

2. Переносные мобильные противотанковые и противовоздушные средства

Мы с первых дней войны видим эффективность ПТРК – NLAW, переданных нам Британией, украинской "Ленты" и других комплексов. При стоимости пуска в 20 тысяч долларов эффективно утилизируются танки стоимостью от 0,5 до 5 миллионов долларов.

3. Такой же подход характерен и против кораблей

Двумя ракетами "Нептун" стоимостью до 1 миллиона долларов был утоплен крейсер стоимостью свыше 750 миллионов долларов.

4. Современные средства разведки

Спутники;

телефонные трекеры;

перехват трафика;

домашние и уличные камеры наблюдения.

Все это дает возможность получать оперативную информацию о местонахождении противника в реальном времени. К тому же довольно недорого и не находясь в месте проведения боевых действий.

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5. Современное программное обеспечение для армии

Разведка и регулярный мониторинг информации дают большие массивы данных. Их автоматическая обработка может в разы повысить эффективность ведения боевых действий при минимальных затратах.

Кроме того, мы находимся на передовой кибервоен, и софт здесь играет важнейшую роль наравне с железом и людьми, которые этим управляют. В частности:

украинец разработал приложение для DDoS-атак на сайты РФ.

В первые же дни российского вторжения айтишники взломали сайты ФСБ России, правительства РФ, президента РФ.

По инициативе Минцифры и компаний Ajax Systems и Stfalcon уже 1 марта было готово приложение "Воздушная тревога", сообщающее о разных видах тревог в конкретном регионе.

Украинцы разработали специальный софт для управления артиллерийскими подразделениями и корректировкой огня.

Это лишь несколько примеров того, как меньшими ресурсами можно эффективно противостоять более сильному и подготовленному противнику.

Супероружие ближе, чем кажется

Следовательно, экономика первична. И как в бизнесе, конкуренцию выигрывает тот, кто показывает более высокую эффективность при меньших затратах. Здесь сегодня очевидны следующие тренды:

1. Искусственный интеллект (развитие систем сбора информации, аналитики, подготовки проектов решений) – огромное конкурентное преимущество в активных масштабных (и не очень) боевых действиях.

2. Дроны – на приведенном выше наборе примеров уже очевидно их экономическое преимущество.

3. Комбинация искусственного интеллекта и дронов изменит ландшафт будущих боевых действий.

Здесь и оперативная информация о действиях противника (самолеты, ПВО, перемещение техники и личного состава).

Прогноз действий, оценка уязвимых мест.

Проведение атакующих действий

И тут кто быстрее – тот выигрывает. К сожалению, человек уже менее эффективен, чем искусственный интеллект.

4. Гиперзвуковые ракеты и средства ПВО , способные их уничтожать.

5. Космические технологии: разведка в режиме реального времени, обеспечение связи, атакующие действия.

6. Кибервойска – здесь будет, пожалуй, самое жестокое поле сражений. Борьба за доступ к информации, перехват управления боевыми средствами противника так же является и будет эффективным средством ведения войны. Добавьте сюда второе и эффект может увеличиться в разы.

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7. Комплекс систем ПВО – эшелонированная система раннего обнаружения и уничтожения враждебных воздушных целей.

Здесь важна комбинация различных систем обнаружения воздушных целей и их уничтожение. Главное – не дать никакого шанса атакующей стороне, с одной стороны, с другой – дать 100% гарантию гражданам и инвесторам, что в Украине жить полностью безопасно.

В то же время, со всеми новыми трендами не стоит забывать о старых добрых инструментах защиты:

противотанковые системы;

необходимые фортификационные сооружения;

эффективную систему ПВО и систему противокорабельной обороны;

общую подготовку граждан к возможным боевым действиям (оружие и навыки владения разными военными технологиями);

готовность экономики в короткие сроки перестроиться на военные рельсы.

Мы живем в очень непростое, но интересное время. Изменяются и системы и догмы. И мы точно выйдем из этой войны в разы сильнее, чем входили в нее.

И я уверен, что на ближайшие десятилетия у нас нет другого сценария, кроме как стать страной с самой боеспособной армией Европы и самой эффективной системой превентивной защиты от новых варварских набегов.

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