Сбитый российский Су-35, "хлопок" на Белгородщине, атака по Днепру: хронология 453 дня войны
Россия не оставляет попыток наступать на Украину. Самая тяжелая ситуация на Бахмутском направлении. Однако ВСУ мощно ликвидируют врагов и их технику.
Какая ситуация на поле боя и в дипломатической сфере – читайте в тексте 24 Канала.
Заметьте ВСУ двигаются к окружению Бахмута, партнеры делают шаги по F-16: хронология 452 дня войны
- 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;
- 5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области;
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" – из оккупированного Крыма;
- 5 зенитных управляемых ракет С-300 – с оккупированной территории Запорожской области;
- 20 иранских ударных дронов Shahed-136/131 – с южного и северного направлений.
Наши силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" уничтожили четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа Shahed.7:42 Россия потеряла на войне в Украине за последние сутки 720 оккупантов и один самолет. С начала полномасштабного вторжения – 203 880 единиц личного состава.
Потери России за 22 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
- ранили 27-летнего мужчину – он в больнице в состоянии средней тяжести;
- повредили несколько зданий спасательного подразделения – возникли два пожара, которые уже потушили;
- уничтожили более 10 грузовых и легковых автомобилей, столько же единиц спецтехники – повреждены;
- побили 25 частных машин и 2 автобуса;
- попали по частному предприятию в Днепре – там изуродовали 3 здания;
- зацепили 3 частных дома и 9 многоквартирных, а также детсад, магазины и админздания;
- разбили 6 авто.
Кроме того, в Илларионовской общине Синельниковского района упал дрон и там нашли обломки ракеты. В результате пострадали 7 человек. В больницу попали женщины 52 и 70 лет.7:23 Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден еще не принял окончательное решение, будут ли США передавать истребители F-16 Украине. Однако Салливан объяснил, что, исходя из денег, которые выделил Конгресс, есть много других приоритетов в отношении систем, которые можно предоставить. Поэтому, возможно, США больше сосредоточатся на передаче третьей стороной.7:01 Пропагандисты написали, что в Симферополе вроде бы произошел подрыв линии энергоснабжения. Вечером 21 мая жители остались без света. Энергетики тут же начали ремонт.6:30 В Американском Институте изучения войны объяснили, что ВСУ возобновили тактическую инициативу вокруг Бахмута, поэтому россиянам понадобится подкрепление. Более того, это может привести к тактическому окружению сил ЧВК "Вагнера" в городе.6:16 В Генштабе ВСУ сообщили, что на сутки произошло 37 боевых столкновений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где враг продолжает сосредоточивать основные усилия. Кроме того, известно, что:
- Россия сократила срок подготовки личного состава из числа осужденных к 10 дням. Их базовый лагерь развернут в Старобельском районе Луганской области. Туда привезли из России ориентировочно 1000 человек;
- авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 – по его зенитно-ракетным комплексам;
- ВСУ уничтожили 3 вражеских разведывательных дрона разного типа, а также 5 ударных;
- подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять районов сосредоточения личного состава, два состава боеприпасов, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, два пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель россиян.