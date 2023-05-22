Сбитый российский Су-35, "хлопок" на Белгородщине, атака по Днепру: хронология 453 дня войны

Россия не оставляет попыток наступать на Украину. Самая тяжелая ситуация на Бахмутском направлении. Однако ВСУ мощно ликвидируют врагов и их технику.

Какая ситуация на поле боя и в дипломатической сфере – читайте в тексте 24 Канала.

Заметьте ВСУ двигаются к окружению Бахмута, партнеры делают шаги по F-16: хронология 452 дня войны

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" – из оккупированного Крыма;

5 зенитных управляемых ракет С-300 – с оккупированной территории Запорожской области;

20 иранских ударных дронов Shahed-136/131 – с южного и северного направлений.

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что Россия атаковала Днепропетровскую область, чтобы "измерить", с каких сторон регион может быть уязвимым. Оккупанты, вероятно, хотят найти недостаточно защищенные от прилетов места.Воздушные силы ВСУ подтвердили, что в конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" получил российский Су-35. Военные уточняют обстоятельства падения российского самолета.Россия атаковала военные и инфраструктурные объекты города Днепр 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами Shahed-136/131. То есть Кремль выпустил:

Наши силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" уничтожили четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа Shahed.

Россия потеряла на войне в Украине за последние сутки 720 оккупантов и один самолет. С начала полномасштабного вторжения – 203 880 единиц личного состава.



Потери России за 22 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

ранили 27-летнего мужчину – он в больнице в состоянии средней тяжести;

повредили несколько зданий спасательного подразделения – возникли два пожара, которые уже потушили;

уничтожили более 10 грузовых и легковых автомобилей, столько же единиц спецтехники – повреждены;

побили 25 частных машин и 2 автобуса;

попали по частному предприятию в Днепре – там изуродовали 3 здания;

зацепили 3 частных дома и 9 многоквартирных, а также детсад, магазины и админздания;

разбили 6 авто.

В Днепропетровской области в ночь на 22 мая Воздушное командование "Восток" сбило 15 дронов и 4 крылатые ракеты. К сожалению, есть прилеты. Так, оккупанты:

Кроме того, в Илларионовской общине Синельниковского района упал дрон и там нашли обломки ракеты. В результате пострадали 7 человек. В больницу попали женщины 52 и 70 лет.

Россия сократила срок подготовки личного состава из числа осужденных к 10 дням. Их базовый лагерь развернут в Старобельском районе Луганской области. Туда привезли из России ориентировочно 1000 человек;

авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 – по его зенитно-ракетным комплексам;

ВСУ уничтожили 3 вражеских разведывательных дрона разного типа, а также 5 ударных;

подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять районов сосредоточения личного состава, два состава боеприпасов, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, два пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель россиян.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден еще не принял окончательное решение, будут ли США передавать истребители F-16 Украине. Однако Салливан объяснил, что, исходя из денег, которые выделил Конгресс, есть много других приоритетов в отношении систем, которые можно предоставить. Поэтому, возможно, США больше сосредоточатся на передаче третьей стороной.Пропагандисты написали, что в Симферополе вроде бы произошел подрыв линии энергоснабжения. Вечером 21 мая жители остались без света. Энергетики тут же начали ремонт.В Американском Институте изучения войны объяснили, что ВСУ возобновили тактическую инициативу вокруг Бахмута, поэтому россиянам понадобится подкрепление. Более того, это может привести к тактическому окружению сил ЧВК "Вагнера" в городе.В Генштабе ВСУ сообщили, что на сутки произошло 37 боевых столкновений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где враг продолжает сосредоточивать основные усилия. Кроме того, известно, что:

Во время массированной воздушной тревоги в Украине Россия атаковала Днепропетровскую область по разным видам дальнобойного вооружения: ракетам Х-22, Х-101/555 и "Шахедам". В местном ОВА подчеркнули, что Силы обороны свою работу выполнили.В селе Головчине Белгородской области России вспыхнул пожар. Это случилось якобы после "атаки беспилотника". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что якобы снаряд "сбросили" на здание администрации села и там загорелась крыша. РосСМИ писали, что якобы пожар уже локализован. Пострадавших традиционно "нет".Украинские Силы противовоздушной обороны вечером 21 мая могли сбить вражеский самолет Су-35. Он минуснулся над Черным морем, когда летел бомбить Херсон. Начальник пресс-службы в Силах обороны Херсона Дмитрий Плетенчук написал: "Зрелище со сбитым "аналоговнетным" Су-35 было невероятным. ПВО – Сила! Вечер стал интереснее". Однако впоследствии он почему-то удалил сообщение.