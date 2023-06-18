Пропавшие из-за подрыва ГЭС, кого россияне бросают на первую линию: хронология 480 дня войны
Кремль не забирает свои войска с территории Украины. Наши Вооруженные Силы продолжают обороняться и отвоевывать нашу землю.
Какая ситуация на поле боя и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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1:35 В Ивано-Франковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали, что имели в виду и почему военнообязанным написали прийти в городской ТЦК в 10-дневный срок.
Основная цель приказа – это повторное оповещение военнообязанных области для их последующей явки в ТЦК в установленный срок – в течение 10 дней, для уточнения их военно-учетных данных,
– говорится в сообщении.
То есть действие приказа продлили из-за военного положения. А как только объявляют военное положение, военнообязанный должен посетить ТЦК СП в течение 10 дней.00:56 В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС пропавшими без вести считается 31 человек. В МВД Украины также рассказали, что погибли 16 человек: 14 – на Херсонщине и 2 – на Николаевщине.