Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95мс и "Шахедами", были взрывы: хронология 572 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако наши военные продолжают отражать каждый клочок нашей земли. Буквально накануне наши воины освободили Клещиевку Донецкой области.
Какая ситуация на поле боя, в регионах и дипломатической сфере – читайте в тексте 24 Канала.
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Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин подтвердил взрывы в Хмельницкой области. По его данным, работала ПВО. Телеграмм-каналы писали о взрывах в Староконстантинове. СМИ писали о взрывах в Днепропетровской области, однако официально власти об этом не сообщали. Россия могла запускать дроны-камикадзе по Одесской области. Воздушные силы ВСУ сообщали, что работала ПВО. Воздушные силы заявили, что 7 Ту-95мс взлетел из Оленегорска. Поэтому украинцев предупредили о возможных пусках крылатых ракет.
Взрывы на Хмельнитчине
Ту-95мс взлетел
Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин подтвердил взрывы в Хмельницкой области. По его данным, работала ПВО.
Телеграмм-каналы писали о взрывах в Староконстантинове.
СМИ писали о взрывах в Днепропетровской области, однако официально власти об этом не сообщали.
Россия могла запускать дроны-камикадзе по Одесской области. Воздушные силы ВСУ сообщали, что работала ПВО.
Воздушные силы заявили, что 7 Ту-95мс взлетел из Оленегорска. Поэтому украинцев предупредили о возможных пусках крылатых ракет.