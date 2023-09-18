Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95мс и "Шахедами", были взрывы: хронология 572 дня войны

18 сентября 2023, 06:23
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Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако наши военные продолжают отражать каждый клочок нашей земли. Буквально накануне наши воины освободили Клещиевку Донецкой области.

Какая ситуация на поле боя, в регионах и дипломатической сфере – читайте в тексте 24 Канала.

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05:59, 18 сентября

Взрывы на Хмельнитчине

Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин подтвердил взрывы в Хмельницкой области. По его данным, работала ПВО.

Телеграмм-каналы писали о взрывах в Староконстантинове.

05:19, 18 сентября

СМИ писали о взрывах в Днепропетровской области, однако официально власти об этом не сообщали.

01:57, 18 сентября

Россия могла запускать дроны-камикадзе по Одесской области. Воздушные силы ВСУ сообщали, что работала ПВО.

00:28, 18 сентября

Ту-95мс взлетел

Воздушные силы заявили, что 7 Ту-95мс взлетел из Оленегорска. Поэтому украинцев предупредили о возможных пусках крылатых ракет.

 

Автор: Діана Квасневська