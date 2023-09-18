Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95мс и "Шахедами", были взрывы: хронология 572 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако наши военные продолжают отражать каждый клочок нашей земли. Буквально накануне наши воины освободили Клещиевку Донецкой области.

Какая ситуация на поле боя, в регионах и дипломатической сфере – читайте в тексте 24 Канала.

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