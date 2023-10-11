Россия начала новое наступление на Авдеевку, помощь от Британии: хронология 595 дня войны
Россия продолжает попытки захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные ежедневно работают над тем, чтобы вызволить каждый километр нашей земли.
Какая ситуация на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Россия 9 октября начала локализованные контрнаступления в районе Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Вероятно, Россия предпринимает такие действия, чтобы отвести украинские силы от района Роботино. Министр обороны Великобритании 11 октября объявит о новом пакете помощи Украине на 100 миллионов фунтов. Туда войдет оружие, необходимое для контрнаступления. В частности, чтобы разминировать поля, поддерживать транспортные средства и укреплять оборонные укрепления для защиты критической инфраструктуры от обстрелов. Издание Washington Post написало, что Белый дом рассматривает вариант объединения финансирование Украины вместе со срочным пакетом помощи для Израиля.
Враг начал новое наступление на Авдеевку
Британия объявит о новом пакете помощи
Белый дом может объединить помощь Украине и Израилю
Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Россия 9 октября начала локализованные контрнаступления в районе Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Вероятно, Россия предпринимает такие действия, чтобы отвести украинские силы от района Роботино.
Министр обороны Великобритании 11 октября объявит о новом пакете помощи Украине на 100 миллионов фунтов. Туда войдет оружие, необходимое для контрнаступления. В частности, чтобы разминировать поля, поддерживать транспортные средства и укреплять оборонные укрепления для защиты критической инфраструктуры от обстрелов.
Издание Washington Post написало, что Белый дом рассматривает вариант объединения финансирование Украины вместе со срочным пакетом помощи для Израиля.