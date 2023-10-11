Россия начала новое наступление на Авдеевку, помощь от Британии: хронология 595 дня войны

Россия продолжает попытки захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные ежедневно работают над тем, чтобы вызволить каждый километр нашей земли.

Какая ситуация на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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