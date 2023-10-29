Есть ли угроза блекаутов, взрывы в Хмельницкой области: хронология 613 дня войны

Кремль не выводит свои войска с территории Украины, потому наши военные продолжают мощно противостоять врагу. Украинские бойцы изо дня в день работают над освобождением нашей страны.

Какая ситуация в Украине на поле боя, в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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