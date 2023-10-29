Есть ли угроза блекаутов, взрывы в Хмельницкой области: хронология 613 дня войны

29 октября 2023, 07:03
Читати новину українською

Кремль не выводит свои войска с территории Украины, потому наши военные продолжают мощно противостоять врагу. Украинские бойцы изо дня в день работают над освобождением нашей страны.

Какая ситуация в Украине на поле боя, в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Обстрел Херсона, огромные потери россиян под Авдеевкой: хронология 612 дня войны

 

06:35, 29 октября

Взрыв в России

В России в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае ночью раздался взрыв. Жители видели зарево. Однако враги отчитались, что якобы пострадавших и повреждений нет.

06:20, 29 октября

Взрывы в Хмельницкой области

Заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в Хмельницкой области раздались взрывы. По его словам, работали силы ПВО.

О возможных попаданиях информация не поступала.

02:46, 29 октября

Сколько боеприпасов нужно ВСУ

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что ни одно из государств мира не способно покрыть потребности Украины в боеприпасах. По его словам, даже если все страны свободного мира объединятся, то возможности этого покрыть не хватит.
 

00:54, 29 октября

Взрывы в Крыму

Ночью взрывы прогремели в Черноморске, районе Евпатории и Саков. Вражеские телеграм-каналы писали об атаке дронами.

Впоследствии российское минобороны отчиталось о якобы уничтожении "36 украинских беспилотников" в небе над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.

00:46, 29 октября

Есть ли угроза блекаутов

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что вероятность блекаутов "очень зависит от обстрелов". Ведь риски отключений есть в случае, если будут масштабные обстрелы, и возникнут повреждения крупных энергообъектов.

Автор: Діана Квасневська