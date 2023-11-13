Помощь от Германии, Южная Корея поможет Киеву с дронами: хронология 628 дня войны

13 ноября 2023, 06:36
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Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако наши защитники мужественно защищают нашу землю. Украинские герои изо дня в день борются за каждый кусок оккупированной врагом территории.

Какая ситуация на фронте, в дипломатии, кто оказывает Украине помощь – читайте в тексте 24 Канала.

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06:33, 13 ноября

Южная Корея поможет Украине с производством дронов

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Южная Корея поможет Украине производить больше беспилотников высокого качества.

"У нас хороший контакт с производителями дронов. Связываем их с нашими производителями. Дронов будет больше, и они будут высшего качества", – сказал чиновник.

06:31, 13 ноября

Вероятность переговоров с Россией

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал единственное условие, при котором переговоры с Путиным важны. Чтобы начались переговоры, Россия должна вывести войска из Украины.

00:31, 13 ноября

Глава Минобороны Германии Борис Писториус подтвердил, что страна планирует удвоить помощь Украины в 2024 году. Вместо 4 Украине предоставят 8 миллиардов евро.

Автор: Діана Квасневська