Помощь от Германии, Южная Корея поможет Киеву с дронами: хронология 628 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако наши защитники мужественно защищают нашу землю. Украинские герои изо дня в день борются за каждый кусок оккупированной врагом территории.

Какая ситуация на фронте, в дипломатии, кто оказывает Украине помощь – читайте в тексте 24 Канала.

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