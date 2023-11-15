Встреча Си и Байдена, когда Сенат рассмотрит помощь Украине: хронология 630 дня войны
Россия после якобы "перегруппировки" своих войск к востоку от Днепра и заявлений о его аннулировании продолжает держать войска в Украине. Однако ВСУ активно минусируют врагов, уничтожают их технику и отвоевывают наши земли.
Какая ситуация на фронте и в дипломатической сфере, как нам помогают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.
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Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат на фронте. Там он ценой сотен жизней своих солдат штурмует Авдеевку. Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что ночью Россия ударила по городу Селидово Донецкой области и попала в 4-этажный дом. По словам министра, под завалами нашли тело женщины, еще 5 человек получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок. Еще как минимум один человек находился под завалами. В Центре национального сопротивления рассказали, что на временно оккупированных территориях Херсонской области растет дефицит лекарств среди гражданских. Ведь большинство препаратов отдают именно на нужды российских военных. Военно-морские силы рассказали, что враг держит: В ночь на 15 ноября враги дважды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Утром снова атаковал Никополь. двумя дронами-камикадзе. Предварительно погибших и пострадавших нет. Ущерб власти выясняют. Ночью в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Мониторинговые каналы сообщали о пролете крылатой ракеты (предварительно Х-59) в районе города в северном направлении. Однако в Днепровской ОВА заявили, что последствия атаки уточняются. По предварительным данным, люди не пострадали. Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер рассказал, что вопрос помощи Украине находится в критической точке. Ведь США исчерпали ориентировочно 95% своих средств на оказание помощи Украине в сфере безопасности. Однако он добавил, что помощь Киеву важна. Палата представителей США рассмотрит запрос президента Джо Байдена о финансовой помощи Украине после Дня Благодарения. Лидер республиканского большинства в Сенате США Чак Шумер сказал, что комбинированный пакет национальной безопасности включает помощь Израиля, Украины, Тайваня и укрепление границы с Мексикой. В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что враг пытается оцепить Авдеевку, однако наши военные держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Враг тщетно проводил наступательные действия в районах: В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, отвергают противника с прибрежных огневых позиций, прицельно наносят огненное поражение по тыловым районам противника, Палата представителей США одобрила новое временное финансирование правительства, чтобы предотвратить шатдаун. Там не предусмотрена дополнительная помощь Израилю или Украине. Однако анонимный чиновник Белого дома заверил, что Конгресс должен рассмотреть насущные потребности национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ, WIC (Специальная дополнительная программа питания для женщин, младенцев и детей) и другими важными приоритетами, которые должны иметь поддержку обеих партий. 15 ноября запланирована встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена. Они проведут переговоры на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Израильский журналист Цви Зильбер рассказал, что многие обозреватели считают, что последствия этой встречи существенно повлияют на геополитическую ситуацию в ближайшие годы. Учитывая это, на встрече Байдена и Си действительно может прозвучать просьба США по поводу уменьшения помощи России. Важно, что Китай хочет договариваться с Вашингтоном о сбалансированности интересов, потому что Пекину также неприятно продолжительное затягивание войны, Россия ударила ракетой "Искандер" в кафе во время поминок в селе Гроза Харьковской области. К сожалению, там погибли по меньшей мере 53 человека. Анонимный источник в правоохранительных органах рассказал, что некоторые из лиц, передавших наводчикам информацию о поминальной церемонии за военным в селе Гроза, также присутствовали на этом обеде в кафе-ресторане. "Обычный обмен информацией между знакомыми. Как дела? Что делаешь? Куда собираешься? А что там будет? Некоторые из людей, предоставивших братьям Мамонам информацию о поминальном обеде, также присутствовали на нем", - пояснил собеседник. По данным СБУ, ракету на село навели жившие в этом селе Дмитрий и Владимир Мамоны, однако они перешли на сторону врага и переехали в Россию.
Россия ударила по городу Селидово
На оккупированной Херсощине не хватает лекарств
Атака по Никопольщине на Днепропетровщине
В Кривом Роге раздавались взрывы
Что известно о помощи от США
Когда в США рассмотрят запрос о помощи Украине
Какая ситуация на фронте
– объяснили военные.
Встреча Си и Байдена
– добавил журналист.
Источники наводников в Грозе были на поминальном обеде
Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат на фронте. Там он ценой сотен жизней своих солдат штурмует Авдеевку.
Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что ночью Россия ударила по городу Селидово Донецкой области и попала в 4-этажный дом.
По словам министра, под завалами нашли тело женщины, еще 5 человек получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок. Еще как минимум один человек находился под завалами.
В Центре национального сопротивления рассказали, что на временно оккупированных территориях Херсонской области растет дефицит лекарств среди гражданских. Ведь большинство препаратов отдают именно на нужды российских военных.
Военно-морские силы рассказали, что враг держит:
В ночь на 15 ноября враги дважды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии.
Утром снова атаковал Никополь. двумя дронами-камикадзе. Предварительно погибших и пострадавших нет. Ущерб власти выясняют.
Ночью в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мониторинговые каналы сообщали о пролете крылатой ракеты (предварительно Х-59) в районе города в северном направлении. Однако в Днепровской ОВА заявили, что последствия атаки уточняются. По предварительным данным, люди не пострадали.
Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер рассказал, что вопрос помощи Украине находится в критической точке. Ведь США исчерпали ориентировочно 95% своих средств на оказание помощи Украине в сфере безопасности. Однако он добавил, что помощь Киеву важна.
Палата представителей США рассмотрит запрос президента Джо Байдена о финансовой помощи Украине после Дня Благодарения. Лидер республиканского большинства в Сенате США Чак Шумер сказал, что комбинированный пакет национальной безопасности включает помощь Израиля, Украины, Тайваня и укрепление границы с Мексикой.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что враг пытается оцепить Авдеевку, однако наши военные держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.
Враг тщетно проводил наступательные действия в районах:
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, отвергают противника с прибрежных огневых позиций, прицельно наносят огненное поражение по тыловым районам противника,
Палата представителей США одобрила новое временное финансирование правительства, чтобы предотвратить шатдаун. Там не предусмотрена дополнительная помощь Израилю или Украине.
Однако анонимный чиновник Белого дома заверил, что Конгресс должен рассмотреть насущные потребности национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ, WIC (Специальная дополнительная программа питания для женщин, младенцев и детей) и другими важными приоритетами, которые должны иметь поддержку обеих партий.
15 ноября запланирована встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена. Они проведут переговоры на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Израильский журналист Цви Зильбер рассказал, что многие обозреватели считают, что последствия этой встречи существенно повлияют на геополитическую ситуацию в ближайшие годы.
Учитывая это, на встрече Байдена и Си действительно может прозвучать просьба США по поводу уменьшения помощи России. Важно, что Китай хочет договариваться с Вашингтоном о сбалансированности интересов, потому что Пекину также неприятно продолжительное затягивание войны,
Россия ударила ракетой "Искандер" в кафе во время поминок в селе Гроза Харьковской области. К сожалению, там погибли по меньшей мере 53 человека.
Анонимный источник в правоохранительных органах рассказал, что некоторые из лиц, передавших наводчикам информацию о поминальной церемонии за военным в селе Гроза, также присутствовали на этом обеде в кафе-ресторане.
"Обычный обмен информацией между знакомыми. Как дела? Что делаешь? Куда собираешься? А что там будет? Некоторые из людей, предоставивших братьям Мамонам информацию о поминальном обеде, также присутствовали на нем", - пояснил собеседник.
По данным СБУ, ракету на село навели жившие в этом селе Дмитрий и Владимир Мамоны, однако они перешли на сторону врага и переехали в Россию.