Встреча Си и Байдена, когда Сенат рассмотрит помощь Украине: хронология 630 дня войны

Россия после якобы "перегруппировки" своих войск к востоку от Днепра и заявлений о его аннулировании продолжает держать войска в Украине. Однако ВСУ активно минусируют врагов, уничтожают их технику и отвоевывают наши земли.

Какая ситуация на фронте и в дипломатической сфере, как нам помогают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

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