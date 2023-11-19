Враг атаковал Украину "Шахедами": хронология 634 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако, наши военные мощно выбивают врага с нашей земли. В частности, наши бойцы закрепились на левом берегу Херсона.

Какая ситуация на фронте, в дипломатии и помощи от партнеров – читайте в тексте 24 Канала.

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