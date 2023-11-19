Враг атаковал Украину "Шахедами": хронология 634 дня войны

19 ноября 2023, 06:23
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Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако, наши военные мощно выбивают врага с нашей земли. В частности, наши бойцы закрепились на левом берегу Херсона.

Какая ситуация на фронте, в дипломатии и помощи от партнеров – читайте в тексте 24 Канала.

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06:05, 19 ноября

Враг запустил по столице ориентировочно 10 "Шахедов"

В Киевской городской военной администрации сообщили, что враг запустил по Киеву много групп дронов, заходивших на атаку волнами, по разным направлениям, постоянно меняя векторы движения по маршруту. Потому и тревога в городе звучала несколько раз за ночь.

Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка враждебных целей,
– заявил Сергей Попко.

Начальник КМВА заверил, что по информации на данный момент, в городе нет пострадавших или критических разрушений.

01:23, 19 ноября

Россия атаковала Киев

Перед полуночью в Киеве раздалась воздушная тревога. После этого в столице раздались взрывы, на подступах к городу работала ПВО.

00:03, 19 ноября

ВСУ продвинулись на левом берегу Днепра

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ подвинули оккупантов на 3 – 8 километров от Днепра в Херсонской области.

Уже минометные расчеты не достигают правого берега и поэтому это определенное достижение, которое мы уже можем фиксировать,
– отметила спикер.

Однако Гуменюк добавила, что враг продолжает из артиллерии поливать огнем правый берег Херсона.

Автор: Діана Квасневська