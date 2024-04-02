Россия атаковала Днепр "Шахедами": хронология 769 дня войны
Россия продолжает держать свои войска в Украине, однако ВСУ противостоят врагу. Наши военные сдерживают нашествие россиян.
Какая ситуация на фронте, что происходит в тылу – читайте в тексте 24 Канала.
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В разведке заявили, что есть вероятность протестов в России. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сказал, что женщины российских военнослужащих, которые воюют на Лиманском и Купянском направлении, идут в прокуратуру, пишут жалобы на то, что нет зарплаты, отсутствуют ротации и отпуска. Этот потенциал (протестов – 24 Канал) есть. Но он наверх еще не вышел. Но я не исключаю, что "черный лебедь", он всегда есть. Он прилетает и прилетит в Россию именно в тот момент, когда его не ждут, Российские оккупанты атаковали Днепр дронами-камикадзе типа "Шахед". В городе раздавались взрывы. Воздушная угроза из-за атаки дронами звучала также в Херсонской и Днепропетровской областях.
В ГУР сказали, есть ли возможность протестов в России
– заметил Скибицкий.
Россия атаковала Днепр
В разведке заявили, что есть вероятность протестов в России. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сказал, что женщины российских военнослужащих, которые воюют на Лиманском и Купянском направлении, идут в прокуратуру, пишут жалобы на то, что нет зарплаты, отсутствуют ротации и отпуска.
Этот потенциал (протестов – 24 Канал) есть. Но он наверх еще не вышел. Но я не исключаю, что "черный лебедь", он всегда есть. Он прилетает и прилетит в Россию именно в тот момент, когда его не ждут,
Российские оккупанты атаковали Днепр дронами-камикадзе типа "Шахед". В городе раздавались взрывы.
Воздушная угроза из-за атаки дронами звучала также в Херсонской и Днепропетровской областях.