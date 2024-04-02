Россия атаковала Днепр "Шахедами": хронология 769 дня войны

2 апреля 2024, 06:23
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Россия продолжает держать свои войска в Украине, однако ВСУ противостоят врагу. Наши военные сдерживают нашествие россиян.

Какая ситуация на фронте, что происходит в тылу – читайте в тексте 24 Канала.

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02:59, 02 апреля

В ГУР сказали, есть ли возможность протестов в России

В разведке заявили, что есть вероятность протестов в России. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сказал, что женщины российских военнослужащих, которые воюют на Лиманском и Купянском направлении, идут в прокуратуру, пишут жалобы на то, что нет зарплаты, отсутствуют ротации и отпуска.

Этот потенциал (протестов – 24 Канал) есть. Но он наверх еще не вышел. Но я не исключаю, что "черный лебедь", он всегда есть. Он прилетает и прилетит в Россию именно в тот момент, когда его не ждут,
– заметил Скибицкий.

02:08, 02 апреля

Россия атаковала Днепр

Российские оккупанты атаковали Днепр дронами-камикадзе типа "Шахед". В городе раздавались взрывы.

Воздушная угроза из-за атаки дронами звучала также в Херсонской и Днепропетровской областях.

Автор: Діана Квасневська