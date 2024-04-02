Россия атаковала Днепр "Шахедами": хронология 769 дня войны

02:59, 02 апреля

В разведке заявили, что есть вероятность протестов в России. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сказал, что женщины российских военнослужащих, которые воюют на Лиманском и Купянском направлении, идут в прокуратуру, пишут жалобы на то, что нет зарплаты, отсутствуют ротации и отпуска.

Этот потенциал (протестов – 24 Канал) есть. Но он наверх еще не вышел. Но я не исключаю, что "черный лебедь", он всегда есть. Он прилетает и прилетит в Россию именно в тот момент, когда его не ждут,

– заметил Скибицкий.