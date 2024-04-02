02:59, 2 квітня

У розвідці заявили, що є ймовірність протестів у Росії. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький сказав, що жінки російських військовослужбовців, котрі воюють на Лиманському та Куп'янському напрямку, йдуть до прокуратури, пишуть скарги на те, що немає зарплати, відсутні ротації та відпустки.

Цей потенціал (протестів – 24 Канал) є. Але він наверх ще не вийшов. Але я не виключаю, що "чорний лебідь", він завжди є. Він прилітає та прилетить до Росії саме в той момент, коли його не чекають,

– зауважив Скібіцький.