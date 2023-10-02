Россия атаковала Юг, новая угроза блекаута: хронология 586 дня войны
Кремль не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. В частности, наши военные сильно уничтожают оккупантов и отвоевывают захваченные земли.
Какая ситуация в дипломатической сфере, которые помогают Украине – читайте в тексте 24 Канала.
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Кабмин предупредил, что Россия дальше планирует атаковать объекты энергетической системы. Именно поэтому правительство определило категории граждан, которым первым будут восстанавливать свет при повреждениях. В частности, в случае отключения света в первую очередь его будут восстанавливать: Аналитики Американского Института изучения войны заявили, что к югу от Роботиного ситуация нестабильная, сложная и динамичная. Ведь в этом районе оккупанты проводят тактические контратаки. Кроме того, ситуация нестабильна из-за перехода тактически важных полевых укреплений от наших военных к врагу и обратно. Издание CNN написало, что ВСУ будут морить голодом и растягивать оборону оккупантов, а непогода не помешает наступлению. По данным журналистов, ВСУ применяют против россиян комбинированные удары. Кроме того, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил: "Погода может быть серьезным препятствием во время наступления. Но учитывая, как мы продвигаемся вперед – а мы преимущественно продвигаемся без использования техники – я не думаю, что это сильно повлияет на этот этап контрнаступления". В российском Тобольске вечером 1 октября произошел сильный пожар. Там вспыхнула многоэтажка. Известно о 3 пострадавших. Предварительно известно, что мог взорваться бытовой газ. Министерство культуры потратило на англоязычное издание The Gaze более 60 миллионов гривен. Однако СМИ почти никто не читает. Расследователи отметили, что необходимость и эффективность таких расходов, мягко говоря, сомнительна. Особенно в условиях войны, которую ведет Украина.
Каким людям первым будут включать свет в случае блекаута
ISW объяснили ситуацию к югу от Роботиного
Пожар в российском Тобольске
Минкульт финансирует англоязычное СМИ The Gaze, которое не читают
Кабмин предупредил, что Россия дальше планирует атаковать объекты энергетической системы. Именно поэтому правительство определило категории граждан, которым первым будут восстанавливать свет при повреждениях. В частности, в случае отключения света в первую очередь его будут восстанавливать:
Аналитики Американского Института изучения войны заявили, что к югу от Роботиного ситуация нестабильная, сложная и динамичная. Ведь в этом районе оккупанты проводят тактические контратаки. Кроме того, ситуация нестабильна из-за перехода тактически важных полевых укреплений от наших военных к врагу и обратно.
Издание CNN написало, что ВСУ будут морить голодом и растягивать оборону оккупантов, а непогода не помешает наступлению. По данным журналистов, ВСУ применяют против россиян комбинированные удары.
Кроме того, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил: "Погода может быть серьезным препятствием во время наступления. Но учитывая, как мы продвигаемся вперед – а мы преимущественно продвигаемся без использования техники – я не думаю, что это сильно повлияет на этот этап контрнаступления".
В российском Тобольске вечером 1 октября произошел сильный пожар. Там вспыхнула многоэтажка. Известно о 3 пострадавших. Предварительно известно, что мог взорваться бытовой газ.
Министерство культуры потратило на англоязычное издание The Gaze более 60 миллионов гривен. Однако СМИ почти никто не читает.
Расследователи отметили, что необходимость и эффективность таких расходов, мягко говоря, сомнительна. Особенно в условиях войны, которую ведет Украина.