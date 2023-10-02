Россия атаковала Юг, новая угроза блекаута: хронология 586 дня войны

Кремль не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. В частности, наши военные сильно уничтожают оккупантов и отвоевывают захваченные земли.

Какая ситуация в дипломатической сфере, которые помогают Украине – читайте в тексте 24 Канала.

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