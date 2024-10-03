Под Курском воюют лучшие танки, которые есть в ВСУ, – Forbes

Обозреватель Forbes Дэвид Акс считает, что Украина перебросила все свои лучшие танки в Курскую область. Он связывает падение Угледара именно с этим.

Как пишет Акс, Украина потеряла несколько танков на Курщине. Вряд ли можно рассчитывать на новые поставки, впрочем, бойцы спасают технику как могут.

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В Курской области собрали лучшие танки ВСУ

Вокруг российского села Веселое 21 механизированная бригада и 225 штурмовой батальон украинской армии, а также подразделения поддержки ведут мобильный бой с местным российским гарнизоном, маневрируя по полям и лесополосам, чтобы найти и использовать бреши в российской обороне – очевидно, с целью откатиться на восток и в конце концов соединиться с главным выступом, окружив таким образом какие-либо российские войска, оставшиеся на участке от Веселой до границы,

– говорится в публикации.

Киев удвоил усилия и 12 сентября начал второе наступление на Россию к западу от главного Курского выступа. Бойцы воюют на боевых машинах CV90 шведского производства и танках шведского или немецкого производства – Stridsvagn 122 (Strv 122) или Leopard 2A6. То есть на одних из лучших машин, которые есть в украинском арсенале.

ВСУ спасают свои танки на Курщине: смотрите видео

"Каждый Strv 122 и Leopard 2A6 является ценным. Украина получила только 10 Strv 122 из Швеции и 21 Leopard 2A6 из Германии и Португалии, все в 2023 году. Еще весной этого года из 31 танка, уцелевших, около 20 принадлежали 21 механизированной бригаде. В то время как другие бригады, имеющие на вооружении Leopard 2 – 33 и 155 механизированные бригады, – эксплуатируют более старые и многочисленные модели Leopard 2A4 и получили несколько партий новых танков для замены потерь на поле боя, 21 механизированная бригада с ее новейшими моделями танков вряд ли получит новые машины. Шведская и немецкая армии пытаются содержать собственные танковые бригады; ни одна из них не демонстрирует желания расставаться с лучшими танками", – пишут в Forbes.

Там предполагают, что Украина могла потерять по меньшей мере один из 20 танков Strv 122 и Leopard 2A6.