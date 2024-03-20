Взрывы в Энгельсе, кибератаки ГУР на структуры России: хронология 756 дня войны

Оккупанты не оставляют попыток захватить Украину, однако наши Вооруженные Силы сдерживают оккупантов. Наши военные стоят за каждый кусок нашей земли.

Какая ситуация на фронте, что происходит в дипломатии, что нового известно о помощи от разных стран – читайте в тексте 24 Канала.

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