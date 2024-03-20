Взрывы в Энгельсе, кибератаки ГУР на структуры России: хронология 756 дня войны
Оккупанты не оставляют попыток захватить Украину, однако наши Вооруженные Силы сдерживают оккупантов. Наши военные стоят за каждый кусок нашей земли.
Какая ситуация на фронте, что происходит в дипломатии, что нового известно о помощи от разных стран – читайте в тексте 24 Канала.
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В российском городе Энгельс прогремели 2 – 4 мощных взрыва. Минобороны России заявило, что сбило 2 беспилотника. Там якобы традиционно, "никто не пострадал и ничего не повредило". Украинская разведка нанесла кибератаки государственным и частным структурам, которые финансируют войну. Все эти атаки происходили с 11 по 18 марта 2024 года. Убытки россиян могут достигать сотен тысяч долларов.
В российском Энгельсе прогремели мощные взрывы
ГУР осуществило масштабные кибератаки на структуры России
В российском городе Энгельс прогремели 2 – 4 мощных взрыва. Минобороны России заявило, что сбило 2 беспилотника. Там якобы традиционно, "никто не пострадал и ничего не повредило".
Украинская разведка нанесла кибератаки государственным и частным структурам, которые финансируют войну. Все эти атаки происходили с 11 по 18 марта 2024 года.
Убытки россиян могут достигать сотен тысяч долларов.