Наступление повстанцев в Сирии продолжается: в ISW рассказали, как режим Асада привлекает союзников

Сирийская арабская армия (САА), подконтрольная президенту Сирии Башару Асаду, сосредотачивает свои усилия на защите города Хама. Диктатор еще не пытался повторно отправить подкрепление в Алеппо.

Это первая эффективная оборона, которую провластная САА применила против сирийской оппозиции с начала наступления 27 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Института изучения войны (ISW) за 1 декабря.

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Сирийские повстанцы продолжают наступление

Ранее силы оппозиции начали продвижение на юг от Идлиба в Хама. Минобороны Сирии утверждало, что подразделения САА выгнали боевиков оппозиции из города Маардис, примерно в 10 километрах от города Хама.

Также известно, что союзные САА российские силы нанесли несколько авиаударов по повстанцам в Алеппо и провинции Идлиб.

Взамен этого силы сирийской оппозиции 1 декабря продвинулись на юго-восток от Алеппо до города Ханасир. Они взяли под контроль шоссе Ханасир-Алеппо и захватили более 150 солдат сирийского режима. Вероятно, это является частью усилий по изоляции Алеппо и блокированию возможных поставок и подкреплений САА.

Сирийская национальная армия (СНА), которую поддерживает Турция, захватила Тель-Рифат, к северу от Алеппо, а также несколько других городов и военных позиций, включая военный аэропорт Мена.

Как отмечают аналитики ISW, повстанцы и СНА, вероятно в определенной степени координируют операции по захвату территории у сирийского режима и Сирийских демократических сил (СДС) для изоляции Алеппо.

Режим Асада вовлекает союзников

На фоне наступления оппозиции руководство сирийского режима провело несколько дипломатических встреч с региональными чиновниками и другими заинтересованными сторонами, вероятно с целью координации действий с союзниками.

30 ноября президент Сирии находился в Москве, но представитель Кремля отказался комментировать этот вопрос.

30 ноября диктатор также разговаривал с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа Аль Судани.

1 декабря Асад встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Дамаске, чтобы обсудить иранскую поддержку режима в Сирии.

Некоторые союзники Асада уже начали помогать режиму. Сообщается, что поддерживаемые Ираном иракские ополченцы активно действуют на северо-западе Сирии.



Актуальная карта подконтрольных территорий в Сирии / Карта Al Jazeera

Ранее 24 Канал писал, что Асад впервые прокомментировал наступление повстанцев на северо-западе страны, а министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Ирана подтвердил "решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности" подконтрольной Асаду Сирии.

