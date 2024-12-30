Его взгляды не раз менялись: почему новый лидер Сирии хочет сохранить отношения с Россией

Новый лидер Сирии Ахмед аль-Шараа высказался о том, что не хочет разрывать отношения с Россией, назвав ее "второй по мощности страной в мире". Это заявление в определенной степени контроверсионное.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, объяснив, что считает так не только с точки зрения того, что это повторение российских пропагандистских нарративов, но и учитывая, что Башар Асад как раз и был лицом России в Сирии в течение десятков лет. Да и вообще клан Асадов разрушал жизнь сирийцев по лекалам России.

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Сирия ищет поддержки

Политолог указывает на многовекторность и запутанность ситуации в Сирии, потому что сирийская оппозиция пыталась захватить власть, что ей и удалось, по другим соображениям: были внутренние колоссальные проблемы, общественное сопротивление, различные геополитические интересы.

Свергнув главного деспота своей страны (Асада – 24 Канал), слышать сейчас такие заявления – несколько сложно. Это неприятная, но ожидаемая ситуация, потому что Сирия сейчас потребует восстановления, становления собственных вооруженных сил, охраны территорий,

– отметил Джигун.

Сирии, по словам политолога, также надо разобраться, кто сейчас является для нее другом, а кто врагом, чтобы защищаться от потенциальных посягательств на территориальную целостность со стороны иностранных правительств. Сирия нуждается в поддержке, но, по мнению Джигуна, не до конца разобралась в том, у кого ее просить.

Надо не забывать, что в Сирии в течение длительного времени работала российская пропаганда. Те представления о внешнем мире сирийцев и в частности оппозиции, которая пришла сейчас к власти, закладывались в том числе через российское влияние, против которого они формально боролись,

– отметил Джигун.

Изменение политических взглядов сирийского лидера

Политолог обратил внимание на то, как нового лидера Сирии называют в медиа – "террористом, который осуществил ребрендинг".

"Его взгляды не раз менялись на протяжении политической карьеры. Он за права и свободы людей не очень боролся, пытки ради достижения политических целей для него были нормой. Однако сейчас, поняв, что изменился контекст, говорит, что переосмыслил свои политические взгляды и идеологию", – озвучил Джигун.

Политолог считает, что в контексте России нужно также поработать, в том числе усилиями Украины. Поэтому присутствие в Сирии главы МИД Украины Андрея Сибиги необходимо не только для достижения собственных политических интересов, но и для того, чтобы ограничить распространение там российского влияния.