Это вопрос присутствия в Средиземноморье, – Плетенчук о проблемах россиян из-за Сирии

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что будет означать для России потеря ее морской базы в Сирии. Речь о средиземноморском порте Тартус.

По словам Плетенчука, это не вопрос присутствия россиян в Сирийской Арабской Республике, а в целом вопрос их присутствия в Средиземном море. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Башара Асада уже нет в Дамаске, – CNN

Что означает для России потеря порта Тартус

Ранее враг отправлял корабли из Новороссийска в Тартус так называемым сирийским экспрессом. Это обеспечивало российскую базу в Сирии. Но теперь схема не работает, поскольку турецкие проливы закрыты в соответствии с конвенцией Монтре. Поэтому оккупанты вынуждены отправлять корабли в обход всей Европы. И даже те корабли, которые входили в состав Черноморского флота, например, подводную лодку "Санкт-Петербург".

Это серьезный удар не только по их геополитическим амбициям, но и по интересам. Этот конфликт очень влияет и на экспорт нефти – того, что касается непосредственно диктаторского режима Путина. Поэтому потеря позиций в этом регионе может серьезно сказаться на экономике России. Их база в Сирии появилась неслучайно, как и весь этот конфликт. В случае потери этой точки опоры – а все к тому идет – это может серьезно ударить по возможностям россиян,

– подытожил Плетенчук.

Где расположен порт Тартус на Средиземном море, который может потерять Россия

Где движутся повстанцы в Сирии на вечер 7 декабря – читайте в нашем материале.