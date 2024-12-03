Российский флот убегает из Сирии: OSINT-аналитики показали интересные снимки со спутников
После того, как оппозиционные силы начали продвигаться по территории Сирии российская армия не на шутку разволновалась за судьбу своего флота вблизи страны. Именно поэтому оккупанты начали перебрасывать свои корабли с базы в Тартусе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свободу" и OSINT-аналитиков.
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Как российский флот бежит из Сирии
Журналисты отметили, что, как показывает сравнение спутниковых снимков за 1 и 3 декабря, базу военно-морского флота России в сирийском Тартусе за 2 дня покинули сразу несколько российских кораблей.
Несколько российских кораблей могли покинуть Тартус / Фото из аккаунта MT Anderson в соцсети Х
Среди них, как пишет в соцсети Х OSINT-аналитик MT Anderson, два многоцелевых фрегата, "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко", сторожевой корабль "Адмирал Григорович", морской танкер "Вязьма" и средний морской танкер "Ельня".
Российские корабли бегут из порта в Тартусе в Сирии / Видео "Радио Свободы"
По данным OSINT-аналитика Droxford Maritime, средний танкер Балтийского флота "Ельня" вышел из Тартуса утром в понедельник. Аналитик отметил, что чудно, скорее всего, должен покинуть Средиземное море, а его переброска может быть связана с ухудшением военной ситуации в Сирии.
Российское судно "Ельня" покидает порт в Сирии / Фото из аккаунта Droxford Maritime в соцсети Х
Также в Тартусе, по словам Droxford Maritime, находится и подводная лодка "Новороссийск". Покинула ли она базу – пока неизвестно.
Чего Россия боится относительно своих военных судов в Сирии
OSINT-аналитик H I Sutton написал в материале издания Naval News, что российская база в Тартусе оказалась под угрозой из-за наступления повстанческих сил, которые ведут войну против режима Башара Асада. Он считает, что Россия начала принимать меры, а судно "Ельня", которое вывели, имеет важное значение для российских сил в Средиземном море.
Аналитик отметил, что переброска Россией подкрепления в Тартус будет затруднена.
В то же время в украинском OSINT-проекте Frontelligence Insight отметили, что после захвата Алеппо в выходные сирийские повстанцы продолжили наступать в направлении города Хама. В случае дальнейшего продвижения повстанцев в сторону города Хомса, расположенного к югу от Хамы, российская военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим могут оказаться отрезанными от остальной территории, находящейся под контролем властей Сирии.
H I Sutton также напомнил, что Россия разместила военные корабли в Тартусе в 2012 году после начала войны в Сирии. Перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году Кремль усилил присутствие судов в Тартусе для сдерживания сил НАТО в Средиземном море. По оценке аналитика, возможное оставление базы в Тартусе будет иметь геополитические последствия, которые трудно прогнозировать.