"Война сплотила людей": даже из российского Белгорода информируют украинскую разведку

Украинская разведка приоткрыла занавес разведдеятельности. Наша большая сила – это люди, которые готовы помогать ВСУ, в частности, быть глазами и ушами разведки.

Люди готовы противостоять войне

О том, что украинская разведка получает информацию отовсюду, сообщили в Министерстве обороны Украины. Оказалось, что жители Белгорода тоже помогают украинским защитникам.

Внимание На фоне обстрелов в Днепропетровской области задержали 5 информаторов врага

Мы получаем данные от гражданских из российского Белгорода и не только,

– рассказал офицер спецподразделения ГУР МОУ с позывным "Вито".

Результат разведывательной работы

Говорит, что украинский народ – это глаза и уши разведки. После получения данных от населения – работа за специалистами-аналитиками, а как результат – огромные вражеские потери.

Война сплотила людей. Народ стал подлинной опорой для наших военных. И это – залог нашей победы,

– отметили в Минобороны.

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