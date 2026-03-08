Россия помогает Ирану в войне: Зеленский объяснил, как именно
- Президент Зеленский заявил, что Россия передает Ирану компоненты и технологии для БпЛА, помогая в войне на Ближнем Востоке.
- Зеленский подчеркнул, что Иран не предоставляет оружия России для атак по Украине, и выразил готовность помочь США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль помогает Ирану вести боевые действия на Ближнем Востоке. Он добавил, что разведка зафиксировала передачу компонентов и технологий, которые используются для БпЛА.
О помощи Ирану от России рассказал Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Украина вернула 400 – 435 квадратных километров территорий на Юге, – Зеленский
Что известно о заявлении президента?
Глава государства 8 февраля 2026 года встретился с премьером Нидерландов в Киеве. Во время разговора с журналистами президент подчеркнул, что Россия помогает Ирану вести боевые действия.
Россия сейчас помогает иранскому режиму. Мы знаем, что они уже им (иранцам – 24 Канал) передали. Мы также видели от разведки некоторые детали, по шахедам мы также все знаем,
– заявил Зеленский.
Лидер Украины добавил, что Иран сейчас не предоставляет России никакого вооружения для атак по Украине и это очень хорошо влияет на ситуацию. Он также отметил о готовности отправить экспертов для помощи США на Ближнем Востоке.
По словам Зеленского, главной целью сейчас является помощь гражданскому населению. Он также заявил, что к критике со стороны Трампа относится спокойно.
Россия помогает Ирану: что еще известно?
Россия вероятно предоставляет разведывательную информацию Ирану, чтобы тот мог корректировать удары по объектам США на Ближнем Востоке. Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предполагает, что между Трампом и Путиным может быть тайный сговор.
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф предупредил Россию не передавать Ирану разведданные об американских военных базах. Он добавил, что даже если Россия помогает, это не имеет значительного влияния.
США знают о контактах между Россией и Ираном и принимают меры в ответ на разведданные. Иран получает информацию о местоположении и перемещении войск, кораблей и самолетов.