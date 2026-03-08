Россия помогает Ирану в войне: Зеленский объяснил, как именно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль помогает Ирану вести боевые действия на Ближнем Востоке. Он добавил, что разведка зафиксировала передачу компонентов и технологий, которые используются для БпЛА.

О помощи Ирану от России рассказал Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, сообщает 24 Канал.

Что известно о заявлении президента?

Глава государства 8 февраля 2026 года встретился с премьером Нидерландов в Киеве. Во время разговора с журналистами президент подчеркнул, что Россия помогает Ирану вести боевые действия.

Россия сейчас помогает иранскому режиму. Мы знаем, что они уже им (иранцам – 24 Канал) передали. Мы также видели от разведки некоторые детали, по шахедам мы также все знаем,

– заявил Зеленский.

Лидер Украины добавил, что Иран сейчас не предоставляет России никакого вооружения для атак по Украине и это очень хорошо влияет на ситуацию. Он также отметил о готовности отправить экспертов для помощи США на Ближнем Востоке.

По словам Зеленского, главной целью сейчас является помощь гражданскому населению. Он также заявил, что к критике со стороны Трампа относится спокойно.

Россия помогает Ирану: что еще известно?