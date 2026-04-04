Потери США в войне с Ираном растут: сколько солдат погибли и получили ранения

Военная кампания США против Ирана сопровождается ростом потерь среди американских военных. Только за пять недель боевых действий количество раненых превысило три сотни, есть и погибшие.

Пострадали более 300 американских военных. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Пентагона.

Что известно о человеческих потерях в войне с Ираном?

По состоянию на 3 апреля погибли 13 американских военных, еще 365 получили ранения.

Наибольшее количество раненых зафиксировано среди военных Сухопутных сил – 247 человек. В Военно-морских силах ранены 63 военных, в корпусе морской пехоты – 19, еще 36 – среди личного состава Воздушных сил.

На фоне роста потерь, по данным опросов, около двух третей американцев выступают за скорейшее свертывание военной операции против Ирана.

Напомним, что в начале военной операции в Иране, США назвали имена четырех офицеров, погибших. Все они солдаты резерва армии США. Это капитан Коди Хорк (35 лет, сержант Ной Титдженс (42 года), сержант Николь Амор (39 лет) и сержант Деклан Коуди (20 лет).

