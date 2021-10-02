Война с судебной реформой: "люди в мантиях" взяли Украину в заложники

После Майдана единственной успешной реформой в правоохранительной системе стало упразднение ГАИ. Патрульная полиция оказалась намного эффективнее своих предшественников. В то же время патрульные не угрожают коррупции в верхах, они неспособны стать заслоном на пути масштабного воровства.

Право на справедливость стране способна подарить лишь реформа судов. С этим за последние 7 лет не случилось никаких подвижек. Более того – все украинские реформы оказались чрезвычайно уязвимы именно потому, что обновления судейской касты не произошло.

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Люди в мантиях сегодня способны заблокировать любой новый закон. Именно суды стали средоточием реванша, который способен отбросить нас всех в прошлое. Эту систему до войны никто не пытался менять.

Янукович обнулил все достижения Ющенко

Ручные суды были выгодны любой украинской власти. Благодаря контролю над судьями чиновники всегда могли рассчитывать на получение нужного вердикта.

Конечно, у этой системы была и обратная сторона – как только власть менялась, суды сразу спешили присягнуть новым триумфаторам. Поэтому тот же Виктор Янукович в 2010 году без труда смог обнулить все достижения Виктора Ющенко и отправить на скамью подсудимых своих критиков и конкурентов.

Причем после Майдана украинская власть решила не делать никаких уроков из этой ситуации. Вместо того, чтобы провести полноценную судебную реформу – она ограничилась точечными изменениями.

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И сложно было понять, на что рассчитывали люди на Банковой. Как только в 2019 году они стали "бывшими", как только они лишились должностей – люди в судейских мантиях начали расправляться уже с ними. Из чувства мести и ради лояльности новых обитателей властных кабинетов.

Антикоррупционный суд как достижение

Единственным послемадайнным достижением в этой сфере можно считать появление Антикоррупционного суда. Причем тут прогресс стал возможным лишь благодаря международным экспертам. Потому что у них было право решающего голоса при отборе судей в этот орган.

Если бы у них не было права вето – Антикоррупционный суд ничем бы не отличался от всех остальных. И нет ничего удивительного, что сегодня с ним воюет вся остальная судебная система.

Судьи Антикоррупционного суда выносят приговоры тем людям в мантиях, которых поймали на взятках. Затем эти приговоры отменяют другие судебные инстанции, а высший орган судейского самоуправления раз за разом пытается давить на Антикоррупционный суд.

Судьи защищают круговую поруку и кастовость своей сферы, потому что лишь она позволяет им зарабатывать миллионы и оставаться безнаказанными. Нет ничего удивительного, что уровень доверия к судебной системе близится к нулю.

Перезагрузка судов оказалась под угрозой

Любая попытка реформы в этой сфере раз за разом натыкается на высочайший уровень противодействия. Именно поэтому принятый закон о перезагрузке судов снова оказался под угрозой.



Судьи надеются, что КСУ признает реформу незаконной / Фото пресс-службы Офиса Президента

Ключевым достижением этого закона было то, что участие в отборе судей должны принимать международные эксперты. Те самые, для которых собственная репутация превыше всего – можно надеяться, что их не смогут подкупить отечественные коррупционеры. Но теперь судьи затягивают запуск судебной реформы, потому что надеются, что Конституционный Суд признает ее незаконной.

Фактически, речь о том, что люди в мантиях взяли страну в заложники. Ради своих доходов и ради своей неприкосновенности готовы уничтожать право каждого украинца на справедливость.

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Теперь они будут пытаться договориться с Банковой – пытаясь обменять свою лояльность на сохранение нынешнего положения дел. И если действующая власть пойдет у них на поводу – это станет огромной ошибкой, расплачиваться за которую будут не только рядовые украинцы.

За непроведение реформы будут расплачиваться

Рано или поздно за непроведение реформы будет расплачиваться нынешняя украинская власть. Ведь после новых выборов судьи будут точно так же присягать на верность тем, кто придет ей на смену. И будут мстить нынешним обитателям кабинетов, как только те потеряют свои полномочия.

Все это напоминает странный аттракцион езды на тигре. Каждая украинская власть стоит перед искушением кататься верхом на хищнике – потому что это позволяет ей расправляться с оппонентами.

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Такой аттракцион всегда заканчивается одинаково. Как только срок полномочий у чиновника истекает – тигр его сбрасывает и знакомит со своими клыками.

У шестого президента страны впереди есть еще 3 года. Либо он успеет за это время изменить правила игры, либо с зубами насквозь коррумпированной судебной системы придется знакомиться уже его команде. Доказано предшественниками.