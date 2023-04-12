Похоже, готовятся к войне против нас, – МИД Тайваня о военных учениях Китая

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву критически относится к военным учениям Китая вокруг острова. Он считает, что Пекин готовится к войне против республики.

В министерстве иностранных дел Тайваня категорически отнеслись к имитациям ударов китайскими военными. Джозеф Ву призвал мир сделать все, чтобы республика могла обороняться.

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Тайвань должен готовиться к войне

Министр отметил, что тайваньское правительство рассматривает угрозу военной эскалации со стороны Пекина. Джозеф Ву отметил, что Тайвань должен готовиться к обороне своего суверенитета.

Китайские лидеры должны дважды подумать, прежде чем решат применить силу против Тайваня,

– подчеркнул глава МИД.

Он также считает, что республика не согласится отдать свою независимость Китаю, когда бы эта война произошла.

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В конце марта глава Китая Си Цзиньпин выступил с несколькими речами , посвященным подготовке к войне. В одном из выступлений он приказал генералам готовиться к ней. К тому же, КНР увеличила свой оборонный бюджет на 7,2% в этом году. По данным американской разведки, Китай может попытаться напасть на Тайвань либо в 2025, либо в 2027 году.

Китайская народная республика 8 апреля начала трехдневные военные учения вокруг острова Тайвань, во время которых имитировались удары и практиковалась блокада острова. Это был ответ на встречу президентки Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

В последний день учений 10 апреля, министерство обороны Китайской Республики сообщило, что обнаружило 12 китайских военных кораблей и 91 самолет вокруг острова. Причем 54 самолета вошли в юго-западную и юго-восточную зону ПВО Тайваня. Это количество техники стало самым большим с октября 2021 года.

Руководитель Тайваня осудила военные учения, заявив, что Китай использует взаимодействие республики с Соединенными Штатами как "повод для нестабильности в регионе".

"Хотя учения Китая подошли к концу, наши военные и команда национальной безопасности будут продолжать оставаться на своих постах и защищать страну", – сказала президент.

Со своей стороны китайская сторона подчеркнула, что будет принимать решительные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности страны и повторила свои претензии на остров.

Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.

– заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь.

Пекин предупредил, что независимость Тайваня и мир между проливом "взаимно отрицательны" и обвинил Тайбэй в его поддержке "иностранными силами".

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