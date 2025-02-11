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24 Канал Новости Украины Удары по России, "Шахеды" атаковали Украину: хронология 1084 дня войны
11 февраля, 06:41
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Удары по России, "Шахеды" атаковали Украину: хронология 1084 дня войны

Дарья Смородская

Во вторник, 11 февраля, начался 1084 день войны России с Украиной. Враг не прекращает атаковать наши города и села, продолжает атаки на фронте. Но на обороне стоят Вооруженные Силы Украины, которые уничтожают российских оккупантов и противостоят нашествию как на фронте, так и в тылу противника.

О последствиях вражеских атак, ситцацию на поле боя, новые заявления политиков и другие новости за 11 февраля расскажет 24 Канал.

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06:41, 11 февраля

Утром россияне запустили по Украине ракеты

в 05:15 российская армия осуществила пуск крылатых ракет из Волгоградской области. В воздухе также фиксировались несколько бортов Су-57.

06:29, 11 февраля

Ночная атака Украины

Ночью Россия запустила по территории Украины "Калибры". Позже враги начали атаку "Шахедами". В ряде областей звучала воздушная тревога.

06:28, 11 февраля

Конгрессмен Джо Уилсон анонсировал законопроект о предоставлении Дональду Трампу полномочий отправлять оружие Украине через ленд-лиз. Пока неизвестно, что именно будет предусматривать инициатива и поддержат ли ее в Конгрессе.

06:26, 11 февраля

Международное сотрудничество в отношении Украины

Специальный представитель президента США Кит Келлог провел встречи с министрами иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Чехии, чтобы обсудить достижение мира в Украине. Также он говорил о совместной работе в интересах Украины с послами Италии и Британии.

06:24, 11 февраля

Россию атаковали беспилотники

В ночь на 11 февраля в российском Энгельсе и Саратове прогремели взрывы. Россияне писали о работе ПВО по неизвестным дронам, которые, вероятно, атаковали аэродром и НПЗ, обеспечивающий топливом российскую армию.

06:22, 11 февраля

Продолжается подготовка к Мюнхенской конференции

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что главной темой конференции по безопасности в Мюнхене 14-16 февраля будет окончание войны в Украине. Также во время встречи будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, влияние "Хезболлы", Сирии и Ирана.

На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко об этом сказал. Трамп заявил, что войну в Украине нужно закончить,
– сказал Рубио.