Удары по России, "Шахеды" атаковали Украину: хронология 1084 дня войны
Во вторник, 11 февраля, начался 1084 день войны России с Украиной. Враг не прекращает атаковать наши города и села, продолжает атаки на фронте. Но на обороне стоят Вооруженные Силы Украины, которые уничтожают российских оккупантов и противостоят нашествию как на фронте, так и в тылу противника.
О последствиях вражеских атак, ситцацию на поле боя, новые заявления политиков и другие новости за 11 февраля расскажет 24 Канал.
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в 05:15 российская армия осуществила пуск крылатых ракет из Волгоградской области. В воздухе также фиксировались несколько бортов Су-57. Ночью Россия запустила по территории Украины "Калибры". Позже враги начали атаку "Шахедами". В ряде областей звучала воздушная тревога. Конгрессмен Джо Уилсон анонсировал законопроект о предоставлении Дональду Трампу полномочий отправлять оружие Украине через ленд-лиз. Пока неизвестно, что именно будет предусматривать инициатива и поддержат ли ее в Конгрессе. Специальный представитель президента США Кит Келлог провел встречи с министрами иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Чехии, чтобы обсудить достижение мира в Украине. Также он говорил о совместной работе в интересах Украины с послами Италии и Британии. В ночь на 11 февраля в российском Энгельсе и Саратове прогремели взрывы. Россияне писали о работе ПВО по неизвестным дронам, которые, вероятно, атаковали аэродром и НПЗ, обеспечивающий топливом российскую армию. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что главной темой конференции по безопасности в Мюнхене 14-16 февраля будет окончание войны в Украине. Также во время встречи будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, влияние "Хезболлы", Сирии и Ирана. На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко об этом сказал. Трамп заявил, что войну в Украине нужно закончить,
Утром россияне запустили по Украине ракеты
Ночная атака Украины
Международное сотрудничество в отношении Украины
Россию атаковали беспилотники
Продолжается подготовка к Мюнхенской конференции
– сказал Рубио.
в 05:15 российская армия осуществила пуск крылатых ракет из Волгоградской области. В воздухе также фиксировались несколько бортов Су-57.
Ночью Россия запустила по территории Украины "Калибры". Позже враги начали атаку "Шахедами". В ряде областей звучала воздушная тревога.
Конгрессмен Джо Уилсон анонсировал законопроект о предоставлении Дональду Трампу полномочий отправлять оружие Украине через ленд-лиз. Пока неизвестно, что именно будет предусматривать инициатива и поддержат ли ее в Конгрессе.
Специальный представитель президента США Кит Келлог провел встречи с министрами иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Чехии, чтобы обсудить достижение мира в Украине. Также он говорил о совместной работе в интересах Украины с послами Италии и Британии.
В ночь на 11 февраля в российском Энгельсе и Саратове прогремели взрывы. Россияне писали о работе ПВО по неизвестным дронам, которые, вероятно, атаковали аэродром и НПЗ, обеспечивающий топливом российскую армию.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что главной темой конференции по безопасности в Мюнхене 14-16 февраля будет окончание войны в Украине. Также во время встречи будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, влияние "Хезболлы", Сирии и Ирана.
На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко об этом сказал. Трамп заявил, что войну в Украине нужно закончить,