Удары по России, "Шахеды" атаковали Украину: хронология 1084 дня войны

Во вторник, 11 февраля, начался 1084 день войны России с Украиной. Враг не прекращает атаковать наши города и села, продолжает атаки на фронте. Но на обороне стоят Вооруженные Силы Украины, которые уничтожают российских оккупантов и противостоят нашествию как на фронте, так и в тылу противника.

О последствиях вражеских атак, ситцацию на поле боя, новые заявления политиков и другие новости за 11 февраля расскажет 24 Канал.

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