В Украину вернули еще 12 детей из оккупации

Из российской оккупации в Украину удалось вернуть еще 12 детей. Это произошло в рамках инициативы президента Украины – Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение из телеграм-канала советника главы Офиса Президента Украины Дарьи Заривной.

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Что известно о возвращении детей-украинцев на родину

Дарья Заривная рассказала несколько историй о детях. Среди тех, кого удалось вернуть, – Богдан из многодетной семьи.

Оккупационные власти угрожали забрать детей в интернат, если те не пойдут в российскую пропагандистскую школу. Богдана уже принудительно поставили на учет как призывника, в школе унижали за украинский язык, а его старшего брата забирали и пытали.

Также удалось вывезти семью, которая жила под постоянным давлением. По словам чиновницы, 10-летнего Егора россияне пытались отобрать у бабушки при попытке самостоятельно уехать, вооруженные солдаты России разделили их и вывезли мальчика в неизвестном направлении.

Благодаря помощи партнеров удалось организовать их эвакуацию. Теперь Егор снова рядом с бабушкой, в безопасности.

Стоит отметить, что все имена были изменены в целях безопасности.

К слову, ранее стало известно, что в Украину вернули 11 детей, которые находиться на временно оккупированных территориях, а также в России. Среди возвращенных – двое братьев, чей отец погиб после пыток, и 11-летний мальчик, чей отец был в российском плену.