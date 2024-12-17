Оккупанты на подступах к Покровску: карта боевых действий на 17 декабря
Силы обороны продолжают успешно сдерживать массированные атаки россиян на разных направлениях фронта. Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском направлении и на Курщине.
Всего за прошедшие сутки состоялось 245 боевых столкновений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Где атаковали россияне
На Харьковском направлении враг три раза проводил наступательные действия в районах Глубокого и Казачьей Лопани.
Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло четырех. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Загрызово, Лозовой и Петропавловки.
На Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Копанки, Вишневое, Новоегоровка, Терны, Григорьевка, Новоплатоновка, Новосергиевка, Макеевка, Терны в Серебрянском лесу, и в направлении Чернещины.
Враг активизировался на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьино, Спорного и Северска. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
Оккупанты атаковали на Северском направлении: смотрите на карте
Восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.
Россияне пытались продвинуться на Краматорском направлении: смотрите на карте
На Торецком направлении враг 12 раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Щербиновки.
Враг атаковал позиции ВСУ на Торецком направлении: смотрите на карте
Пятьдесят две атаки за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Лысовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Новооленовка, Песчаное и Украинка.
Оккупанты давят на Покровском направлении: смотрите на карте
Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное оккупанты 30 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
На Кураховском направлении произошло 30 боестолкновений: смотрите на карте
Двадцать две атаки противника остановили наши защитники в направлении Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки на Времевском направлении.
Россияне атаковали на Времевском направлении: смотрите на карте
На Ореховском направлениях противник пять раз атаковал в районе Новоандреевки.
Враг совершил несколько атак на Ореховском направлении: смотрите на карте
Четыре безрезультатных попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.
Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, где противник за минувшие сутки провел 68 штурмов позиций украинских подразделений, нанес шесть авиаударов, сбросив 12 КАБ, совершил 341 обстрел по позициям украинских подразделений и населенных пунктах.
Россияне пытаются вытеснить ВСУ на Курщине: смотрите на карте