Враг готовится к обороне Мариуполя, возможны провокации на границе: хронология 400 дня войны

Украинские защитники и защитницы уже 400 дней противостоят российским оккупантам. Дипломаты, политики, медики и все украинцы каждый день приближают нашу победу.

Какая ситуация на дипломатическом фронте и поле боя – читайте в материале 24 Канала.

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За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате авиационного удара по инфраструктуре городов Берислав Херсонской области и Дружковка Донецкой области получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.Как заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, оккупанты в Мариуполе готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они выставляют "зубы дракона" за городом в сторону Бердянска. Но пока россияне быстро не опрокидывают свои войска.Россияне, не имея успехов на фронте, пытаются посеять раздор между украинцами. Российская пропаганда делает попытки присвоить себе воображаемые победы.В начале марта 2023 г. российская пропаганда заявила, что в Брянской области действовала "украинская ДРГ". Она вроде бы открывала огонь и даже ранила героя пропагандистских басен – мальчика Федора. Впоследствии стало известно, что на территорию Брянской области 2 марта вошел Российский добровольческий корпус (РДК). Спустя почти месяц в сети опубликовали новые кадры, что же происходило на самом деле.Российские военные продолжают использовать территорию Беларуси в своих преступных целях. В частности, они пытаются устроить провокации на украинско-белорусской границе. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ. В нем два русских окупантов обсуждают планы своих подразделений.В Ростове 16 марта загорелось здание пограничной службы ФСБ. Погибли, вероятно, 4 человека. СМИ предполагают, что это результат "блестящей" деятельности самих физлиц.