Когда Украина получит танки М1 Abrams и ВСУ отразили 43 атаки врага: хронология 426 дня войны

Российские захватчики не оставляют попыток захватить украинские города и села. Самые ожесточенные бои сейчас продолжаются на Востоке.

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Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши защитники отразили 43 атаки противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.В Бахмуте продолжаются адские бои. Силы обороны Украины не перестают вести боевые действия и отражают штурмы россиян. Враждебная артиллерия не перестает работать по позициям украинских армейцев. Кроме того, враг постоянно ведет разведывательные действия.Танки М1 Abrams, которые в скором времени США поставят в Германию, не передадут Украине. ВСУ получат другую партию танков. Снабжение танков в Украину ожидается непосредственно после завершения окончательной подготовки личного состава ВСУ.В Ивано-Франковске офицер одной из частей Нацгвардии избил срочника. Местный суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 800 тысяч гривен.Россия с 1 апреля председательствует в Совбезе ООН. Еще большую абсурдность добавляет то, что на заседании "вещал" Сергей Лавров. Выступая, он пожаловался через НАТО и попытался цинично оправдать совершаемый Россией геноцид.