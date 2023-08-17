Сколько ракет производит Россия, будет ли транзит российского газа: хронология 540 дня войны

Россия дальше не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу и выбивают его из нашей земли. Наши военные продолжают наступать на нескольких направлениях фронта.

Какая ситуация на фронте и в дипломатии на 540-й день войны, которую Россия начала против Украины – читайте в тексте 24 Канала.

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2:14 Представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал, что Россия выпускает по территории Украины все ракеты, которые производит. Юсов вспомнил, что когда-то Кремль мог атаковать Украину 120 ракетами за один раз, а теперь их количество меньше.

И фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, пока возможности нет,

– объяснили в разведке.

01:35 Глава Минэнерго Герман Галущенко сказал, будет ли Украина договариваться с Россией о новом транзите газа. Речь идет о газе, который идет в Европу через территорию Украины. По его словам:

во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами;

во-вторых, следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа.

Министр объяснил, что видит все предпосылки для того, чтобы это произошло.