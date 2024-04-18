Оккупанты атаковали Украину "Шахедами", взрывы в России: хронология 785 дня войны
Россия продолжает вести кровопролитную войну в Украине. Наши защитники прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы выбить врагов с украинской земли.
Наступили 785 сутки полномасштабной войны России против Украины. Что происходит на фронте, Украина на мировой арене, помощь от партнеров, взрывы в России – читайте в тексте 24 Канала.
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Ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Один "шахед" удалось сбить над Криворожским районом. Еще четыре дрона попали по Никопольщине – одному из сел Мировской общины. Около 7 утра в Ивано-Франковской области слышали взрывы. Впоследствии сообщили о взрывах уже в Ивано-Франковске. Позже появилась информация о еще одном взрыве в городе. По словам оккупантов, Ростовскую и Воронежскую области атаковали дроны, а на Белгородскую летели ракеты. Горячее всего было в Воронежской и Белгородской областях. В области "Шахэды" курсировали в сторону Хмельницкого, потом их курс изменился. Сначала мониторинговые каналы, а затем и Воздушные силы написали, что БпЛА летят на Староконстантинов. В половине второго корреспонденты Общественного сообщили, что слышали звуки взрывов. Местные паблики сообщили, что работает ПВО, официальной информации пока не было. В Укрэнерго сообщили, что с 8:00 до 22:00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей. Энергетики пообещали, что ограничения применят равномерно по всем регионам. Они коснутся бизнеса и промышленных предприятий. В компании заверили: не будут ограничивать объекты критической инфраструктуры и предприятия оборонного комплекса. А в целом объем ограничений будет незначительным. Ночью в столичном регионе слышали взрывы. Сейчас для области есть угроза "Шахедов", поэтому тревога связана именно с этим. Предположительно, по дронам отработала ПВО. Однако официальной информации пока не было.
"Шахеды" атаковали Днепропетровскую область
В результате атаки повреждены два частных дома и авто. К счастью, никто не пострадал.
В Ивано-Франковске и области слышали звуки взрывов
В нескольких областях России ночью раздавались взрывы
В Хмельницкой области слышали взрывы
В Укрэнерго сообщили об отключении света по всей Украине
Взрывы на Киевщине
Ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Один "шахед" удалось сбить над Криворожским районом.
Еще четыре дрона попали по Никопольщине – одному из сел Мировской общины.
Около 7 утра в Ивано-Франковской области слышали взрывы. Впоследствии сообщили о взрывах уже в Ивано-Франковске.
Позже появилась информация о еще одном взрыве в городе.
По словам оккупантов, Ростовскую и Воронежскую области атаковали дроны, а на Белгородскую летели ракеты.
Горячее всего было в Воронежской и Белгородской областях.
В области "Шахэды" курсировали в сторону Хмельницкого, потом их курс изменился. Сначала мониторинговые каналы, а затем и Воздушные силы написали, что БпЛА летят на Староконстантинов.
В половине второго корреспонденты Общественного сообщили, что слышали звуки взрывов. Местные паблики сообщили, что работает ПВО, официальной информации пока не было.
В Укрэнерго сообщили, что с 8:00 до 22:00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей.
Энергетики пообещали, что ограничения применят равномерно по всем регионам. Они коснутся бизнеса и промышленных предприятий.
В компании заверили: не будут ограничивать объекты критической инфраструктуры и предприятия оборонного комплекса. А в целом объем ограничений будет незначительным.
Ночью в столичном регионе слышали взрывы. Сейчас для области есть угроза "Шахедов", поэтому тревога связана именно с этим.
Предположительно, по дронам отработала ПВО. Однако официальной информации пока не было.