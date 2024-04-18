Оккупанты атаковали Украину "Шахедами", взрывы в России: хронология 785 дня войны

Россия продолжает вести кровопролитную войну в Украине. Наши защитники прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы выбить врагов с украинской земли.

Наступили 785 сутки полномасштабной войны России против Украины. Что происходит на фронте, Украина на мировой арене, помощь от партнеров, взрывы в России – читайте в тексте 24 Канала.

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