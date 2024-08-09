Ермак назвал одну "красную линию" для Украины
9 августа 2024, 12:57Читати новину українською
Украина имеет одну "красную линию". Речь идет о национальных интересах.
Об этом в интервью ЕП заявил руководитель Офиса Президент. Андрей Ермак объяснил, что именно имеет в виду, передает 24 Канал.
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Ермак о "красных линиях" Украины
Одна "красная линия" – национальные интересы нашего независимого, суверенного государства,
– подчеркнул Ермак.
Объяснил, речь идет и о нашем суверенитете, и о том, что у нас единая страна и многое другое.
"Можно час об этом говорить. Но в целом это наши национальные интересы", – подчеркнул глава ОП.
Какова роль России на следующем Саммите мира
- Руководитель ОП также разъяснил значение возможного участия России. Подчеркнул, что приглашение оккупантов на Саммит мира имеет целью только передачу общего плана действий, а не является сигналом к началу переговоров со страной-агрессором.
- Также отметил, что Украина стремится привлечь Россию к обсуждению формулы мира на международном уровне. Однако с участием всех стран-поддерживателей, а не в двустороннем формате.
- "Мы хотим, чтобы даже вот такая встреча, на которой можно передать этот план, происходила не в формате Украина – Россия, а в присутствии всех стран, которые поддержали наш план", – заявил Ермак.
- Также чиновник отметил, что второй Саммит мира состоится только после тщательной подготовки совместного плана по формуле мира Владимира Зеленского.