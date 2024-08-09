Ермак назвал одну "красную линию" для Украины

Украина имеет одну "красную линию". Речь идет о национальных интересах.

Об этом в интервью ЕП заявил руководитель Офиса Президент. Андрей Ермак объяснил, что именно имеет в виду, передает 24 Канал.

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Ермак о "красных линиях" Украины

Одна "красная линия" – национальные интересы нашего независимого, суверенного государства,

– подчеркнул Ермак.

Объяснил, речь идет и о нашем суверенитете, и о том, что у нас единая страна и многое другое.

"Можно час об этом говорить. Но в целом это наши национальные интересы", – подчеркнул глава ОП.

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