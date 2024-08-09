Про це в інтерв'ю ЄП заявив керівник Офісу Президент. Андрій Єрмак пояснив, що саме має на увазі, передає 24 Канал.
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Єрмак про "червоні лінії" України
Одна "червона лінія" – національні інтереси нашої незалежної, суверенної держави,
– наголосив Єрмак.
Пояснив, йдеться і про наш суверенітет, і про те, що в нас єдина країна та багато іншого.
"Можна годину про це говорити. Але загалом це наші національні інтереси", – підкреслив глава ОП.
Яка роль Росії на наступному Саміті миру
- Керівник ОП також роз'яснив значення можливої участі Росії. Підкреслив, що запрошення окупантів на Саміт миру має на меті лише передачу спільного плану дій, а не є сигналом до початку перемовин з країною-агресором.
- Також наголосив, що Україна прагне залучити Росію до обговорення формули миру на міжнародному рівні. Однак, з участю всіх країн-підтримувачів, а не у двосторонньому форматі.
- "Ми хочемо, щоб навіть ось така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі Україна – Росія, а за присутності всіх країн, які підтримали наш план", – заявив Єрмак.
- Також посадовець зазначив, що другий Саміт миру відбудеться лише після ретельної підготовки спільного плану за формулою миру Володимира Зеленського.