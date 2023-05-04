Почему России выгодна "атака дронов" на Кремль: оперативная сводка от Свитана

В ночь на 3 мая в Москве прогремели 2 взрыва. На видео, появившемся впоследствии, виден беспилотник возле здания Кремля, который взрывается рядом с флагом России.

Это событие в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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"Атака дронов" на Кремль

Военный эксперт объяснил, что инициирование удара было внешнее. То есть его не сбили и из-за этого произошел взрыв. По его мнению, это мог быть человек, который со стороны видел этот беспилотник, и в нужный момент взорвал его, или оператор, который вел дрон, – взорвал его.

Исходя из действий россиян, здесь, скорее всего, инсценировка нападения с некоторыми признакам ИПСО. Как будто была сделана подготовка – выждали конкретное время и дальше раскрутили тему прямого участия украинских спецслужб,

– рассказал Роман Свитан.

"Сам по себе купол или воздушное пространство Кремля – не военная цель. Мы не использовали бы дорогие беспилотники для таких показательных действий. Если бы били, то уже 9 мая по колонне", – добавил эксперт.

Напомним! У Украины нет информации о так называемых ночных атаках на Москву. Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров. Он назвал такие инциденты "нагнетанием ситуации".

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе:

Освобождение Крыма

По словам Свитана, все большее средство поражения будет использоваться по военным объектам в Крыму. Цель первого нашего наступательного действия – это как раз освобождение Крыма.

Именно поэтому в Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму будут уничтожаться и гореть военные объекты,

– предположил военный эксперт.

По его словам, нефтеперерабатывающих заводов еще достаточно в направлении восточнее Крыма. Это преимущественно Тамань и другие районы. При этом, по мнению эксперта, российские партизаны отлично знают их расположение.

Восточнее Крыма / Скриншот

Пригожин о контрнаступлении ВСУ

Основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что украинские защитники пошли в наступление и в ближайшее время начнется "активная фаза".

По мнению Романа Свитана, Пригожин человек не совсем военный. Он с военными точно постоял рядом, но не имеет базовой военной подготовки, поэтому может путаться либо в терминах, либо в восприятии действительности.

"Мы не можем начать, ведь нам еще погода не дает. Тяжелая техника по тому болоту, который еще не подсох – не пойдет. Подсыхать еще будет несколько дней до выходных, возможно, даже немного дольше. То есть раньше 9 или 10 мая двигаться тяжелая техника точно не сможет", – объяснил Роман Свитан.

То, о чем говорит Пригожин, это не наступление. Плюс мы только начали выжигать топливо у россиян. Именно поэтому, я думаю, что еще будем работать над дальними точками,

– предположил военный эксперт.

По его мнению, то, что видит Пригожин и воспринимает как наступление, – это контрнаступательные действия по локальным участкам фронта, где работают россияне. То есть, так называемая позиционная война.

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