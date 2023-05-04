Цю подію в щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Атака дронів" на Кремль

Військовий експерт пояснив, що ініціювання удару було зовнішнє. Тобто його не збили й через це стався вибух. На його думку, це могла бути людина, яка збоку бачила цей безпілотник, й у потрібний момент підірвала його, або оператор, який вів дрон, – підірвав його.

Виходячи з дій росіян, тут, скоріш за все, інсценування нападу з деякими ознаками ІПСО. Наче як була зроблена підготовка – вичекали конкретний час й далі розкрутили тему прямої участі українських спецслужб,

– розповів Роман Світан.

"Сам по собі купол чи повітряний простір Кремля – не є військовою ціллю. Ми б не використовували дорогі безпілотники для таких показових дій. Якби били, то вже 9 травня по колоні", – додав експерт.

Нагадаємо! Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Москву. Про це заявив речник президента Сергій Никифоров. Він назвав такі інциденти "нагнітанням ситуації".

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі:

Звільнення Криму

За словами Світана, все більше засобів ураження буде використовуватися по військових обʼєктах в Криму. Ціль першої нашої наступальної дії – це якраз звільнення Криму.

Саме тому в Запорізькій та Херсонській областях, а також в Криму – будуть знищуватися та горіти військові обʼєкти,

– припустив військовий експерт.

За його словами, нафтопереробних заводів ще достатньо у напрямку східніше Криму. Це переважно Тамань та інші там райони. При цьому, на думку експерта, російські партизани чудово знають їх розташування.

Східніше Криму / Скриншот

Пригожин про контрнаступ ЗСУ

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що українські захисники пішли в наступ і найближчим часом почнеться "активна фаза".

На думку Романа Світана, Пригожин людина не зовсім військова. Він з військовими точно постояв поруч, але не має базової воєнної підготовки, тому може плутатися або в термінах, або у сприйманні дійсності.

"Ми не можемо почати, адже нам ще погода не дає. Тяжка техніка по тому болоті, який ще не підсох, – не піде. Підсихати ще буде декілька днів до вихідних, можливо, навіть трошки довше. Тобто раніше 9 чи 10 травня рухатися важка техніка точно не зможе", – пояснив Роман Світан.

Те, про що говорить Пригожин, це не наступ. Плюс ми тільки почали випалювати паливо у росіян. Саме тому, я думаю, що ще будемо працювати над дальніми точками,

– припустив військовий експерт.

На його думку, те, що бачить Пригожин й сприймає як наступ, – це такі контрнаступальні дії по локальних ділянках фронту, де працюють росіяни. Тобто так звана позиційна війна.

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