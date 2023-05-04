У Києві планують ще більше посилять оборону неба. Про це заявив член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський в ефірі "Радіо Свобода".

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Як Україна реагує на погрози Кремля

За словами Веніславського, зусилля по прикриттю неба над Києвом будуть лише нарощуватися, оскільки столиця має важливе символічне значення для громадян України і важливе психологічне значення для росіян.

Тому вони безперечно будуть намагатися завдавати таких ударів. Бути впевненими, що вони не принесуть результату, ми не можемо. Але те, що ми до того готові, так це точно,

– наголосив Веніславський.

Зазначається, що терористи вже неодноразово намагалися атакувати урядовий квартал Києва і давно обстрілюють адміністративні будівлі. Серед них – Харківська та Миколаївська облдержадміністрації.

"І урядовий квартал був під прицілом. І завдяки умілим зусиллям наших військ протиповітряної оборони, Повітряних сил урядові будівлі не постраждали. Але те, що вони були об’єктами атак, в цьому сумнівів немає, здається, ні в кого", – наголосив Веніславський.

До речі, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав "атаку безпілотників" на Кремль інсценуванням. Він закликав правильно розставляти пріоритети.

Подоляк зазначив, що є кілька серйозних ознак інсценування: це і час появи відео, а також організатори на сходах Сенатського палацу. Натомість він порадив звернути увагу на те, що російська армія вбила 23 цивільних у Херсоні та розмістила вибухівку у ЗАЕС.

Що відомо про погрози Кремля