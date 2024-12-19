Удар по Кривому Рогу, пожар на НПЗ в Ростовской области: хронология 1030 дня войны

Российские захватчики не прекращают попыток оккупировать все больше украинских территорий и постоянно терроризируют гражданское население. Ночью 19 декабря в очередной раз атаковали ударными дронами. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

О главных новостях 1030 дня полномасштабной войны, – ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, успехах украинских защитников и защитниц, – сообщает 24 Канал.

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