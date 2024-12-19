Удар по Кривому Рогу, пожар на НПЗ в Ростовской области: хронология 1030 дня войны
Российские захватчики не прекращают попыток оккупировать все больше украинских территорий и постоянно терроризируют гражданское население. Ночью 19 декабря в очередной раз атаковали ударными дронами. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.
О главных новостях 1030 дня полномасштабной войны, – ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, успехах украинских защитников и защитниц, – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Враг продвинулся к Покровску и очень активен возле Купянска и Кременной: обзор и карты ISW
Силы обороны восстановили утраченные позиции в Щербиновке. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны. Российские захватчики продвинулись вблизи Покровска. Также оккупанты имели незначительные успехи возле Купянска и Кременной. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Эммануэлем Макроном возможность отправки миротворцев в Украину. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Так, вопрос здесь деталей, мы обсуждаем эти детали. Я положительно воспринимаю, что Эммануэль уже имел контакты с некоторыми людьми. Пока не хочу говорить деталей, потому что мы в процессе. И я вижу, что есть уже и позитив от некоторых лидеров по этому поводу, Председатель ОВА сообщил, что вечером 18 декабря враг обстрелял приграничье Черниговщины. Поврежден жилой дом. Тяжело ранен полисмен. Мужчина в очень тяжелом состоянии. Также получил ранения 16-летний юноша. В Кривом Роге после атаки России перебиты центральные коллекторы, электричество. Много повреждений в многоэтажках. Также пострадала больница. В Ростовской области прогремели взрывы. Оккупанты жалуются на атаку дронов. Поражен нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске. Вспыхнул масштабный пожар. Российская атака "Шахедами" продолжается. В Киевской области работает ПВО. Это подтвердили в ОВА. Впоследствии в КГВА заявили о работе ПВО в на подступах к Киеву. Вечером 18 декабря россияне атаковали Ромны. В результате ракетного удара повреждены 9 жилых домов. Предварительно, пострадавших нет. Президент заявил, что наше государство не собирается отказываться от членства в ЕС и НАТО. Именно это является надежной гарантией безопасности на будущее. Колониализм уже давно в веках, уже давно прошел. Мы не являемся колонией Путина, мы не являемся колонией России, не являемся частью его империи. Мы – независимое государство, в своих международно признанных границах. И почему он должен на это влиять?
Враг продвинулся к Покровску и очень активен возле Купянска и Кременной: обзор ISW
Мы в процессе, уже есть позитив от некоторых лидеров, – Зеленский об идее привлечения миротворцев
– подчеркнул глава государства.
Россия обстреляла приграничье Черниговщины: среди раненых –ребенок
Россия обстреляла Кривой Рог: пострадало электричество, многоэтажки и больница
Ростовскую область атакуют дроны: в Новошахтинске пылает НПЗ
В Киеве и области работает ППО
Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области: повреждены 9 домов
Зеленский отверг манипуляции относительно отказа от НАТО или ЕС
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Силы обороны восстановили утраченные позиции в Щербиновке. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.
Российские захватчики продвинулись вблизи Покровска. Также оккупанты имели незначительные успехи возле Купянска и Кременной.
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Эммануэлем Макроном возможность отправки миротворцев в Украину. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
Так, вопрос здесь деталей, мы обсуждаем эти детали. Я положительно воспринимаю, что Эммануэль уже имел контакты с некоторыми людьми. Пока не хочу говорить деталей, потому что мы в процессе. И я вижу, что есть уже и позитив от некоторых лидеров по этому поводу,
Председатель ОВА сообщил, что вечером 18 декабря враг обстрелял приграничье Черниговщины. Поврежден жилой дом.
Тяжело ранен полисмен. Мужчина в очень тяжелом состоянии. Также получил ранения 16-летний юноша.
В Кривом Роге после атаки России перебиты центральные коллекторы, электричество. Много повреждений в многоэтажках. Также пострадала больница.
В Ростовской области прогремели взрывы. Оккупанты жалуются на атаку дронов.
Поражен нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске. Вспыхнул масштабный пожар.
Российская атака "Шахедами" продолжается. В Киевской области работает ПВО. Это подтвердили в ОВА.
Впоследствии в КГВА заявили о работе ПВО в на подступах к Киеву.
Вечером 18 декабря россияне атаковали Ромны. В результате ракетного удара повреждены 9 жилых домов. Предварительно, пострадавших нет.
Президент заявил, что наше государство не собирается отказываться от членства в ЕС и НАТО. Именно это является надежной гарантией безопасности на будущее.
Колониализм уже давно в веках, уже давно прошел. Мы не являемся колонией Путина, мы не являемся колонией России, не являемся частью его империи. Мы – независимое государство, в своих международно признанных границах. И почему он должен на это влиять?