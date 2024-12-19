Удар по Кривому Рогу, пожар на НПЗ в Ростовской области: хронология 1030 дня войны

19 декабря 2024, 06:49
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Автор: Юлия Мурина

Российские захватчики не прекращают попыток оккупировать все больше украинских территорий и постоянно терроризируют гражданское население. Ночью 19 декабря в очередной раз атаковали ударными дронами. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

О главных новостях 1030 дня полномасштабной войны, – ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян, успехах украинских защитников и защитниц, – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Враг продвинулся к Покровску и очень активен возле Купянска и Кременной: обзор и карты ISW

05:52, 19 декабря

Враг продвинулся к Покровску и очень активен возле Купянска и Кременной: обзор ISW

Силы обороны восстановили утраченные позиции в Щербиновке. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Российские захватчики продвинулись вблизи Покровска. Также оккупанты имели незначительные успехи возле Купянска и Кременной.

02:53, 19 декабря

Мы в процессе, уже есть позитив от некоторых лидеров, – Зеленский об идее привлечения миротворцев

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Эммануэлем Макроном возможность отправки миротворцев в Украину. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Так, вопрос здесь деталей, мы обсуждаем эти детали. Я положительно воспринимаю, что Эммануэль уже имел контакты с некоторыми людьми. Пока не хочу говорить деталей, потому что мы в процессе. И я вижу, что есть уже и позитив от некоторых лидеров по этому поводу,
– подчеркнул глава государства.

02:26, 19 декабря

Россия обстреляла приграничье Черниговщины: среди раненых –ребенок

Председатель ОВА сообщил, что вечером 18 декабря враг обстрелял приграничье Черниговщины. Поврежден жилой дом.

Тяжело ранен полисмен. Мужчина в очень тяжелом состоянии. Также получил ранения 16-летний юноша. 

02:21, 19 декабря

Россия обстреляла Кривой Рог: пострадало электричество, многоэтажки и больница

В Кривом Роге после атаки России перебиты центральные коллекторы, электричество. Много повреждений в многоэтажках. Также пострадала больница.

01:13, 19 декабря

Ростовскую область атакуют дроны: в Новошахтинске пылает НПЗ

В Ростовской области прогремели взрывы. Оккупанты жалуются на атаку дронов.

Поражен нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске. Вспыхнул масштабный пожар.

01:12, 19 декабря

В Киеве и области работает ППО

Российская атака "Шахедами" продолжается. В Киевской области работает ПВО. Это подтвердили в ОВА.

Впоследствии в КГВА заявили о работе ПВО в на подступах к Киеву.

00:58, 19 декабря

Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области: повреждены 9 домов

Вечером 18 декабря россияне атаковали Ромны. В результате ракетного удара повреждены 9 жилых домов. Предварительно, пострадавших нет.

00:27, 19 декабря

Зеленский отверг манипуляции относительно отказа от НАТО или ЕС

Президент заявил, что наше государство не собирается отказываться от членства в ЕС и НАТО. Именно это является надежной гарантией безопасности на будущее.

Колониализм уже давно в веках, уже давно прошел. Мы не являемся колонией Путина, мы не являемся колонией России, не являемся частью его империи. Мы – независимое государство, в своих международно признанных границах. И почему он должен на это влиять?
– подчеркнул Владимир Зеленский.