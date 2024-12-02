Атака "Шахедами", удар по многоэтажке в Тернополе: хронология 1013 дня войны

Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали ударными дронами. Кроме того, враг пытается продвигаться на фронте.

О главных новостях 2 декабря, военных преступлениях оккупантов, последствиях российских атак, успехах Сил обороны – сообщает 24 Канал.

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