Атака "Шахедами", удар по многоэтажке в Тернополе: хронология 1013 дня войны
Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали ударными дронами. Кроме того, враг пытается продвигаться на фронте.
О главных новостях 2 декабря, военных преступлениях оккупантов, последствиях российских атак, успехах Сил обороны – сообщает 24 Канал.
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В ГСЧС заявили, что ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе пострадал многоквартирный дом. Российская атака вызвала масштабный пожар. Погиб один человек, 3 – получили ранения. Около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто. Во время выполнения боевых задач, защищая территориальную целостность и независимость Украины, погибли воины Сергей Дудка и Сергей Веремчук. Россияне атакуют Киевскую область ударными дронами. Работают Силы ПВО. Накануне Путин утвердил бюджет России с рекордными военными расходами на 41% годовых расходов, что может повлиять на способность Москвы поддерживать войну против Украины. Аналитики отмечают, что увеличение военных расходов необязательно означает рост военного потенциала. Экономическое давление на Россию растет. Это может повлиять на эффективность социальных программ и способность поддерживать длительную войну. Ночью оккупанты атаковали Киев ударными дронами. Вражеские БПЛА заходили волнами с разных направлений. Силы обороны обезвредили около 20 дронов, которые потенциально угрожали столице. Разрушений и пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки нет. Силы обороны продвинулись в Курской области, а российские захватчики – вблизи Покровска и Гуляйполя. Оккупанты осуществили наступательные операции на многих направлениях, впрочем, без значительных успехов или изменений линии фронта. После попадания российского дрона в многоэтажку пожар охватил квартиры на верхнем 5 этаже, частично 3 и 4 этажи. Спасательные и специальные службы работают. Есть погибшие и тяжелораненые. Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых, Добавил, готовится место для временного пребывания жителей, квартиры которых пострадали. В Тернополе вражеский дрон попал в жилой дом. Продолжается тушение пожара и эвакуация жителей. В результате российской атаки есть жертва и раненые. Городской голова заявил, что враг снова атаковал Тернополь дронами. Есть возгорание в жилом доме. В Северной Македонии задержали мужчину, который планировал воевать на стороне России против Украины. Теперь ему грозит не менее 3 лет лишения свободы. По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись возле Нового Комара, Берестового, Погребков и в Курахово.
Силы обороны ликвидировали еще 1790 оккупантов
В результате атаки на Тернополь один человек погиб, еще 3 – ранены
На фронте погибли двое защитников из Луцка
На Киевщине – вражеские БПЛА: работает ПВО
ISW рассмотрел, как на ход войны в Украине может повлиять увеличение военных расходов России
Атака "Шахедами" на Киев: обезврежено около 20 дронов
ВСУ имели успехи в Курской области, враг – возле Покровска и Гуляйполя: обзор боев и карты ISW
В Тернополе есть тяжелораненые в результате российской атаки
– сообщил городской голова.
Дрон попал в многоэтажку в Тернополе: есть жертва и пострадавшие
В Тернополе в результате атаки "Шахедами" вспыхнула многоэтажка
Планировал убивать украинцев: в Северной Македонии задержали мужчину
Оккупанты продвинулись в Курахово, – DeepState
В ГСЧС заявили, что ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе пострадал многоквартирный дом. Российская атака вызвала масштабный пожар.
Погиб один человек, 3 – получили ранения. Около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто.
Во время выполнения боевых задач, защищая территориальную целостность и независимость Украины, погибли воины Сергей Дудка и Сергей Веремчук.
Россияне атакуют Киевскую область ударными дронами. Работают Силы ПВО.
Накануне Путин утвердил бюджет России с рекордными военными расходами на 41% годовых расходов, что может повлиять на способность Москвы поддерживать войну против Украины. Аналитики отмечают, что увеличение военных расходов необязательно означает рост военного потенциала.
Экономическое давление на Россию растет. Это может повлиять на эффективность социальных программ и способность поддерживать длительную войну.
Ночью оккупанты атаковали Киев ударными дронами. Вражеские БПЛА заходили волнами с разных направлений.
Силы обороны обезвредили около 20 дронов, которые потенциально угрожали столице. Разрушений и пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки нет.
Силы обороны продвинулись в Курской области, а российские захватчики – вблизи Покровска и Гуляйполя. Оккупанты осуществили наступательные операции на многих направлениях, впрочем, без значительных успехов или изменений линии фронта.
После попадания российского дрона в многоэтажку пожар охватил квартиры на верхнем 5 этаже, частично 3 и 4 этажи. Спасательные и специальные службы работают.
Есть погибшие и тяжелораненые. Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых,
Добавил, готовится место для временного пребывания жителей, квартиры которых пострадали.
В Тернополе вражеский дрон попал в жилой дом. Продолжается тушение пожара и эвакуация жителей. В результате российской атаки есть жертва и раненые.
Городской голова заявил, что враг снова атаковал Тернополь дронами. Есть возгорание в жилом доме.
В Северной Македонии задержали мужчину, который планировал воевать на стороне России против Украины. Теперь ему грозит не менее 3 лет лишения свободы.
По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись возле Нового Комара, Берестового, Погребков и в Курахово.