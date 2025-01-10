Враг атаковал "Шахедами", взрывы раздавались в нескольких регионах: хронология 1052 дня войны

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1052 дня. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В то же время Силы обороны дают мощный отпор захватнической армии.

О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.

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