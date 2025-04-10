Атака "Шахедами", взрывы под Москвой: хронология 1142 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить как можно больше территорий Украины. Кроме того, продолжает постоянный террор гражданского населения. Наши защитники дают мощный отпор агрессору.

О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян – пишет 24 Канал.

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