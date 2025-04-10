Укр Рус
24 Канал Новости Украины Атака "Шахедами", взрывы под Москвой: хронология 1142 дня войны
10 апреля, 06:22
5

Атака "Шахедами", взрывы под Москвой: хронология 1142 дня войны

Юлия Мурина

Россия не оставляет попыток захватить как можно больше территорий Украины. Кроме того, продолжает постоянный террор гражданского населения. Наши защитники дают мощный отпор агрессору.

О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян – пишет 24 Канал.

Смотрите также Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая: все, что известно на данный момент

 

03:51, 10 апреля

Какова ситуация на фронте: обзор ISW

Аналитики Института изучения войны отметили, что Силы обороны имели успехи под Торецком и Покровском.

Российские захватчики – под Купянском, Лиманом, Торецком, Покровском и на западе Запорожской области.

02:34, 10 апреля

Оккупанты продвинулись на 3 направлениях, – DeepState

По данным аналитиков, оккупанты продвинулись возле населенных пунктов Дружба (Торецкое направление), Разлива и Раздольное (Новопавловское направление), в Надиевке (Покровское направление).

02:04, 10 апреля

Под Москвой прогремели взрывы

В подмосковном Наро-Фоминске прогремели взрывы. Оккупанты жалуются на атаку дронов.

В московском аэропорту Внуково и в калужском Грабцево ввели план "Ковер".

00:20, 10 апреля

В Киеве вспыхнул пожар в результате атаки "Шахедами"

Предварительно, в результате падения обломков сбитого БПЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе.

В Дарницком районе в результате падения обломков разрушено частное здание. Предварительно, заблокирован человек.