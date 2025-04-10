Атака "Шахедами", взрывы под Москвой: хронология 1142 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить как можно больше территорий Украины. Кроме того, продолжает постоянный террор гражданского населения. Наши защитники дают мощный отпор агрессору.
О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях россиян – пишет 24 Канал.
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Аналитики Института изучения войны отметили, что Силы обороны имели успехи под Торецком и Покровском. Российские захватчики – под Купянском, Лиманом, Торецком, Покровском и на западе Запорожской области. По данным аналитиков, оккупанты продвинулись возле населенных пунктов Дружба (Торецкое направление), Разлива и Раздольное (Новопавловское направление), в Надиевке (Покровское направление). В подмосковном Наро-Фоминске прогремели взрывы. Оккупанты жалуются на атаку дронов. В московском аэропорту Внуково и в калужском Грабцево ввели план "Ковер". Предварительно, в результате падения обломков сбитого БПЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе. В Дарницком районе в результате падения обломков разрушено частное здание. Предварительно, заблокирован человек.
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Под Москвой прогремели взрывы
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Аналитики Института изучения войны отметили, что Силы обороны имели успехи под Торецком и Покровском.
Российские захватчики – под Купянском, Лиманом, Торецком, Покровском и на западе Запорожской области.
По данным аналитиков, оккупанты продвинулись возле населенных пунктов Дружба (Торецкое направление), Разлива и Раздольное (Новопавловское направление), в Надиевке (Покровское направление).
В подмосковном Наро-Фоминске прогремели взрывы. Оккупанты жалуются на атаку дронов.
В московском аэропорту Внуково и в калужском Грабцево ввели план "Ковер".
Предварительно, в результате падения обломков сбитого БПЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе.
В Дарницком районе в результате падения обломков разрушено частное здание. Предварительно, заблокирован человек.