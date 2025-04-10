03:51, 10 квітня

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони мали успіхи під Торецьком і Покровськом.

Російські загарбники – під Куп'янськом, Лиманом, Торецьком, Покровськом і на заході Запорізької області.