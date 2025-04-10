Про ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини росіян – пише 24 Канал.

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03:51, 10 квітня

Яка ситуація на фронті: огляд ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони мали успіхи під Торецьком і Покровськом.

Російські загарбники – під Куп'янськом, Лиманом, Торецьком, Покровськом і на заході Запорізької області.

02:34, 10 квітня

Окупанти просунулися на 3 напрямках, – DeepState

За даними аналітиків, окупанти просунулися біля населених пунктів Дружба (Торецький напрямок), Розлива й Роздольне (Новопавлівський напрямок), у Надіївці (Покровський напрямок).

02:04, 10 квітня

Під Москвою пролунали вибухи

У підмосковному Наро-Фомінську прогриміли вибухи. Окупанти скаржаться на атаку дронів.

У московському аеропорту Внуково та в калузькому Грабцево запровадили план "Килим".

00:20, 10 квітня

У Києві спалахнула пожежа внаслідок атаки "Шахедами"

Попередньо, внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків зруйновано приватну будівлю. Попередньо, заблокована людина.