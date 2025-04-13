Атака "Шахедами", взрывы в России: хронология 1145 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1145 сутки. Россия не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий и продолжает постоянный террор гражданского населения.
О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, главных новостях 13 апреля – сообщает 24 Канал.
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На ТЭЦ в российском Оренбурге прогремел взрыв. Вспыхнул пожар. Заместитель руководителя ОП сообщил, что заявок на прохождение военной службы по "контракту 18 – 24" поступило "чрезвычайно много". Однако фактически было заключено лишь около 500 соглашений. Аналитики отметили, что российские захватчики продвинулись на Курщине, возле Ямполовки и Валентиновки. Взрывы прогремели в Одесской области. Воздушные силы предупреждали о российских беспилотниках. На Николаевщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов.
В российском Оренбурге прогремел взрыв
Палиса назвал число заключенных "контрактов 18–24"
Враг продвинулся в Курской и Донецкой областях, – DeepState
В Одессе прогремели взрывы
В Николаеве прогремел взрыв
На ТЭЦ в российском Оренбурге прогремел взрыв. Вспыхнул пожар.
Заместитель руководителя ОП сообщил, что заявок на прохождение военной службы по "контракту 18 – 24" поступило "чрезвычайно много". Однако фактически было заключено лишь около 500 соглашений.
Аналитики отметили, что российские захватчики продвинулись на Курщине, возле Ямполовки и Валентиновки.
Взрывы прогремели в Одесской области. Воздушные силы предупреждали о российских беспилотниках.
На Николаевщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов.