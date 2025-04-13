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24 Канал Новости Украины Атака "Шахедами", взрывы в России: хронология 1145 дня войны
13 апреля, 06:21
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Атака "Шахедами", взрывы в России: хронология 1145 дня войны

Юлия Мурина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1145 сутки. Россия не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий и продолжает постоянный террор гражданского населения.

О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, главных новостях 13 апреля – сообщает 24 Канал.

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05:23, 13 апреля

В российском Оренбурге прогремел взрыв

На ТЭЦ в российском Оренбурге прогремел взрыв. Вспыхнул пожар.

02:50, 13 апреля

Палиса назвал число заключенных "контрактов 18–24"

Заместитель руководителя ОП сообщил, что заявок на прохождение военной службы по "контракту 18 – 24" поступило "чрезвычайно много". Однако фактически было заключено лишь около 500 соглашений.

02:11, 13 апреля

Враг продвинулся в Курской и Донецкой областях, – DeepState

Аналитики отметили, что российские захватчики продвинулись на Курщине, возле Ямполовки и Валентиновки.

01:55, 13 апреля

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Одесской области. Воздушные силы предупреждали о российских беспилотниках.

01:15, 13 апреля

В Николаеве прогремел взрыв

На Николаевщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов.