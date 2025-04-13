Атака "Шахедами", взрывы в России: хронология 1145 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1145 сутки. Россия не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий и продолжает постоянный террор гражданского населения.

О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, главных новостях 13 апреля – сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Украина потеряла еще одного пилота F-16: что известно о гибели летчика Павла Иванова