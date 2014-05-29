Атака "Шахедами", взрывы в России: хронология 1191 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1191 сутки. Россия не оставляет попыток оккупировать как можно больше наших территорий и продолжает постоянный террор гражданского населения.
Какая ситуация на фронте сегодня, а также о последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, главных новостях 29 мая сообщает 24 Канал.
Смотрите также Путин ставит ультиматум Трампу: есть ли теперь надежда на "мир через силу" и чего ждать Украине
Неизвестные беспилотники атаковали Россию. На взрывы жаловались жители Московской области, в частности, Одинцово, Звенигорода и Апрелевки. В Калининском районе Петербурга масштабный пожар. Возгорание произошло на территории завода радиоэлектроники и микросхем "Авангард". Папа Лев XIV вспомнил об Украине в конце общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. Понтифик призвал верующих молиться за мир. На Сумщине прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о нескольких группах вражеских дронов курсом на Ромны. Госсекретарь Совета безопасности заявил, что российские ракеты "Орешник" якобы могут появиться на территории Беларуси до конца 2025 года. Места для размещения уже определены. Россияне жаловались на атаку БПЛА в Липецкой области. Взрывы слышали жители города Елец.
Россия под атакой дронов: взрывы прогремели в Москве
В Петербурге горит завод по производству микроэлектроники
Папа Римский отреагировал на массированные атаки по Украине
В Сумах прогремели взрывы
Какая ситуация на фронте: сводка Генштаба
"Орешник" якобы может появиться в Беларуси до конца года
В Липецкой области России раздавались взрывы
Неизвестные беспилотники атаковали Россию. На взрывы жаловались жители Московской области, в частности, Одинцово, Звенигорода и Апрелевки.
В Калининском районе Петербурга масштабный пожар. Возгорание произошло на территории завода радиоэлектроники и микросхем "Авангард".
Папа Лев XIV вспомнил об Украине в конце общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. Понтифик призвал верующих молиться за мир.
На Сумщине прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о нескольких группах вражеских дронов курсом на Ромны.
Госсекретарь Совета безопасности заявил, что российские ракеты "Орешник" якобы могут появиться на территории Беларуси до конца 2025 года. Места для размещения уже определены.
Россияне жаловались на атаку БПЛА в Липецкой области. Взрывы слышали жители города Елец.