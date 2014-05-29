Атака "Шахедами", взрывы в России: хронология 1191 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1191 сутки. Россия не оставляет попыток оккупировать как можно больше наших территорий и продолжает постоянный террор гражданского населения.

Какая ситуация на фронте сегодня, а также о последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, главных новостях 29 мая сообщает 24 Канал.

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