Атака "Шахедами", в Одессе повреждена многоэтажка, взрывы в России: хронология 1226 дня войны

В ночь на 3 июля Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". В частности, в результате обстрела в Одессе повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Также враг не оставляет попыток оккупировать как можно больше наших территорий.

О последствиях российских атак, ситуации на фронте и новых военных преступлениях оккупантов сообщает 24 Канал.

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