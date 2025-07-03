Атака "Шахедами", в Одессе повреждена многоэтажка, взрывы в России: хронология 1226 дня войны
В ночь на 3 июля Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". В частности, в результате обстрела в Одессе повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Также враг не оставляет попыток оккупировать как можно больше наших территорий.
О последствиях российских атак, ситуации на фронте и новых военных преступлениях оккупантов сообщает 24 Канал.
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По данным аналитиков, оккупанты продвинулись на Торецком и Новопавловском направлениях. Из-за российской атаки повреждена 9-этажка. Возник пожар с 7 по 9 этажи. Пострадали 4 человека. Спасатели эвакуировали 50 жителей. 10 человек, в частности, 2 детей, спасли с помощью спецтехники. Спасатели освободили 5 человек, которые были заблокированы на верхних этажах. Среди них – 2 детей. Госпитализированы 3 пострадавших. Предварительный осмотр показал, что одна из парадных получила значительные повреждения. Находиться в ней опасно. Липецкая область подверглась атаке дронов. Россияне жаловались на десятки взрывов возле промышленной зоны и аэропорта. В результате вражеской атаки в Одессе повреждены дома. Существенно пострадала многоэтажка. В Запорожской области работает противовоздушная оборона. Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках.
Россияне активизировались возле Торецка и Новопавловки: обзор ISW
В Одессе есть пострадавшие в результате российской атаки
Липецк в России атаковали БПЛА
Россия атаковала Одессу дронами: в многоэтажке вспыхнул пожар
В Запорожье прогремели взрывы
По данным аналитиков, оккупанты продвинулись на Торецком и Новопавловском направлениях.
Из-за российской атаки повреждена 9-этажка. Возник пожар с 7 по 9 этажи. Пострадали 4 человека.
Спасатели эвакуировали 50 жителей. 10 человек, в частности, 2 детей, спасли с помощью спецтехники.
Спасатели освободили 5 человек, которые были заблокированы на верхних этажах. Среди них – 2 детей.
Госпитализированы 3 пострадавших.
Предварительный осмотр показал, что одна из парадных получила значительные повреждения. Находиться в ней опасно.
Липецкая область подверглась атаке дронов. Россияне жаловались на десятки взрывов возле промышленной зоны и аэропорта.
В результате вражеской атаки в Одессе повреждены дома. Существенно пострадала многоэтажка.
В Запорожской области работает противовоздушная оборона. Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках.