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24 Канал Новости Украины Атака "Шахедами", в Одессе повреждена многоэтажка, взрывы в России: хронология 1226 дня войны
3 июля, 06:29
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Атака "Шахедами", в Одессе повреждена многоэтажка, взрывы в России: хронология 1226 дня войны

Юлия Мурина

В ночь на 3 июля Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". В частности, в результате обстрела в Одессе повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Также враг не оставляет попыток оккупировать как можно больше наших территорий.

О последствиях российских атак, ситуации на фронте и новых военных преступлениях оккупантов сообщает 24 Канал.

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05:51, 03 июля

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По данным аналитиков, оккупанты продвинулись на Торецком и Новопавловском направлениях.

05:33, 03 июля

В Одессе есть пострадавшие в результате российской атаки

Из-за российской атаки повреждена 9-этажка. Возник пожар с 7 по 9 этажи. Пострадали 4 человека.

Спасатели эвакуировали 50 жителей. 10 человек, в частности, 2 детей, спасли с помощью спецтехники.

Спасатели освободили 5 человек, которые были заблокированы на верхних этажах. Среди них – 2 детей.

Госпитализированы 3 пострадавших.

Предварительный осмотр показал, что одна из парадных получила значительные повреждения. Находиться в ней опасно.

04:49, 03 июля

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03:25, 03 июля

Россия атаковала Одессу дронами: в многоэтажке вспыхнул пожар

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