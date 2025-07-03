Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті й нові воєнні злочини окупантів повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Шахеди" атакували Одесу: у місті через удар постраждали люди, евакуювали 50 осіб

05:51, 3 липня

Росіяни активізувалися біля Торецька й Новопавлівки: огляд ISW

За даними аналітиків, окупанти просунулися на Торецькому й Новопавлівському напрямках.

05:33, 3 липня

В Одесі є постраждалі внаслідок російської атаки

Через російську атаку пошкоджена 9-поверхівка. Виникла пожежа з 7 по 9 поверхи. Постраждали 4 людей.

Рятувальники евакуювали 50 мешканців. 10 осіб, зокрема, 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки.

Рятувальники звільнили 5 людей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Серед них – 2 дітей.

Госпіталізовано 3 постраждалих.

Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно.

04:49, 3 липня

Липецьк у Росії атакували БпЛА

Липецька область зазнала атаки дронів. Росіяни скаржилися на десятки вибухів біля промислової зони й аеропорту.

03:25, 3 липня

Росія атакувала Одесу дронами: у багатоповерхівці спалахнула пожежа

Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджені будинки. Суттєво постраждала багатоповерхівка.

02:23, 3 липня

У Запоріжжі пролунали вибухи

У Запорізькій області працює протиповітряна оборона. Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники.