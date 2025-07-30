Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 052 000 бойцов.
Россия снова атаковала "Шахедами": хронология 1253 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1253 сутки. Россияне не прекращают террор гражданского населения. Также не оставляют попыток захватить как можно больше наших территорий.
О главных новостях 30 июля – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак и новых военных преступлениях агрессора – сообщает 24 Канал.
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект Зеленского, который касается возвращения независимости антикоррупционным органам. СБУ разоблачила агента российской военной разведки – летчика-инструктора, майора одной из авиабригад ВСУ. Он передавал информацию для подготовки новых ракетно-дронных атак России по объектам военно-воздушных сил. Приоритетами были аэродромы базирования самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24. "Кроту" вручили подозрение по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Днем 30 июля враг беспилотником ударил по зданию Сумской ОГА. В результате атаки ранены 2 человека: 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали. Это третья атака по облгосадминистрации за последнюю неделю. Президент подписал закон, который должен ударить по "теневому флоту" России. Санкции будут применяться к судам, которые транспортируют российскую нефть. СБУ задокументировала более 10 тысяч химатак России против Сил обороны Украины с начала полномасштабной войны. Внесены изменения в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия. На Лиманском направлении российское командование проявляет особую жестокость к своим военным. Личный состав оккупационной армии буквально заталкивают в так называемые кол-зоны на "полях смерти", где уже лежат сотни тел погибших российских солдат. В то же время обеспечение медикаментами, продуктами и даже водой остается на крайне низком уровне или вовсе отсутствует. Из-за этого растет количество случаев добровольной сдачи в плен. На Сумщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о российском беспилотнике над Сумами. По словам президента США, первая леди в курсе новостей. Мы знаем Путина, и он ей нравится, В то же время подчеркнул, что разочаровался в главе Кремля. Она сказала: "Это очень плохо. Они только что разбомбили Киев". А я как раз разговаривал с ним в тот день. И я прихожу домой и узнаю, что по всем улицам лежат мертвые люди. Так что это была тяжелая ситуация. Я разочаровался в нем, честно говоря, Китайские чиновники, аналитики и эксперты расходятся во мнениях о том, кто виноват и как руководство Пекина должно реагировать по отношению к войне. В сети разгораются ожесточенные дебаты между сторонниками Украины и России. После российских атак по Западу Украины во Львовской области обнаружили часть крылатой ракеты Х-101. На Новопавловском направлении операторы 413-го батальона "Рейд" СБС успешно работают даже в условиях плотного радиоэлектронного воздействия со стороны россиян. Среди руин промышленного объекта обнаружили пусковую установку ЗРК "Бук-М1". Первое попадание заставило оккупантов изменить позицию, тогда как второе – в антенну РЛС – вывело пусковую установку из строя. Партизаны провели разведку авиационного завода в оккупированном Луганске. Оказалось, что россияне создают и тестируют там разведывательные БПЛА. Верховная Рада 31 июля может рассмотреть изменения в госбюджет на 2025 год. В частности, они касаются финансирования ВСУ. Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ в Силах обороны в Харьковской области. Предатель корректировал вражеский огонь и готовил "прорывы" россиян. По словам Стефанчука, президентский законопроект о НАБУ и САП является комплексным. Кроме возвращения к старым нормам, предоставляет возможность осуществлять контроль за определенными должностными лицами антикоррупционных органов. Это прохождение соответствующих тестов на полиграфе, это исследование и контроль их. Это то, что является стабильной практикой во всем демократическом обществе, чтобы мы не получали "кротов" в этих органах. То есть это должен быть баланс доверия и эффективности, Ричард Блюменталь заявил о необходимости ускориться с голосованием ранее анонсированного законопроекта о санкциях. Я согласен, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени и нам надо ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Все что делает президент – в правильном направлении, но я сильно адвокатирую за то, чтобы санкции были 500%, а не 100%, Ночью враг направил на Днепропетровщину беспилотники. 24 из них сбили. На Никопольщине враг применял дроны и артиллерию. Бил по райцентру, Марганецкой и Покровской громадах. Руководительница Национального агентства по розыску и менеджменту активов написала заявление на увольнение. Россия 78 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Особенность ночной атаки – применение врагом до 8 реактивных БПЛА на северном направлении, По предварительным данным, ПВО сбит/подавлен 51 вражеский дрон на севере и востоке страны. Ночью враг в очередной раз атаковал железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. Пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет. Президент заявил, что украинцам, которые сбежали от войны и искали убежища в Соединенных Штатах, будет разрешено оставаться до ее окончания. Мы это сделаем. У нас много людей, которые приехали из Украины, и мы работаем с ними, Россия отвергла предложение президента США по срокам прекращения огня. Заявления Пескова об ухудшении российско-американских отношений и новом СНВ, вероятно, являются частью усилий, направленных на то, чтобы заставить Трампа отказаться от своего дедлайна ради нормализации двусторонних отношений и углубления сотрудничества, В результате вражеской атаки в Шевченковском районе загорелись 3 авто, автомойка и пристройка к зданию. Общая площадь пожара – 210 квадратных метров. Пострадали 3 человека, 2 из них спасли спасатели, В Слободском районе горела сухая трава. Там площадь пожара достигла 500 квадратных метров. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 890 оккупантов. Также уничтожили 199 единиц вражеской техники и вооружения. Оккупанты продвинулись возле Разино, Темировки, Малиевки, Александрограда и в Яблоновке. По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись на Лиманском, Покровском, Новопавловском направлениях, вблизи Часового Яра и на востоке Запорожской области. Украинские защитники имели успехи на Торецком направлении. В Харькове прогремели взрывы. Россияне атаковали город "Шахедами". В Шевченковском районе горит автомобиль. Пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов и супермаркет. Предварительно, 3 пострадавших – две женщины и мужчина. В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках. На Николаевщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
Комитет Рады поддержал обновленный законопроект о НАБУ и САП
В Воздушных силах ВСУ разоблачили российского агента
Россияне ударили по зданию Сумской ОГА
Зеленский подписал закон о "теневом флоте" России
Россия осуществила более 10 тысяч химических атак против Сил обороны
Женщин с медицинским или фармацевтическим образованием будут брать на воинский учет автоматически
Россияне сдаются в плен из-за жестокости командования
В Сумах прогремел взрыв
Трамп сказал, как его жена относится к Путину
– сказал Трамп.
– сказал президент США.
В Китае внутренний раскол из-за войны в Украине, – Foreign Affairs
Во Львовской области нашли часть ракеты Х-101
Операторы СБС уничтожили дорогостоящую российскую технику
Оккупанты в Луганске развернули производство дронов "Атеш" провел разведку
Финансирование ВСУ: Рада может рассмотреть изменения по госбюджету
СБУ разоблачила "крота" ФСБ в Силах обороны на Харьковщине
Новый законопроект о НАБУ и САП дает "контроль за определенными должностными лицами", – Стефанчук
– отметил председатель Верховной Рады.
Сенатор США призвал ускориться с законопроектом о санкциях
– заявил сенатор.
Какая ситуация на фронте: сводка Генштаба ВСУ
Россияне попали дронами по Днепропетровской области: погиб скот, есть пострадавшие
️Были попадания в Павлограде. Пострадал 70-летний мужчина. Изуродовано транспортное предприятие. Вспыхнуло несколько пожаров.
"Шахеды" попали по Синельниковщине – Николаевской и Покровской громадах. FPV-дроны – по Межевской.
Пострадала женщина. Произошли пожары. Повреждено сельскохозяйственное и частные предприятия. Погибли около 20 голов скота. Уничтожены 5 авто.
По уточненной информации, из-за атаки FPV-дроном на Никополь вчера после обеда сгорели частный дом и хозяйственная постройка.
Глава АРМА Елена Дума написала заявление на увольнение
Сколько "Шахедов" сбили этой ночью
– сообщили Воздушные силы.
Зафиксировано попадание 27 беспилотников в 7 локациях, падение сбитых (обломки) – на 2.
Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине
Поврежден вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть. Утром ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом.
Позволят ли украинским беженцам остаться в США до конца войны
– сказал Дональд Трамп.
Россияне отвергли ультиматум Трампа: в ISW объяснили, на что надеется Кремль
– отметили аналитики ISW.
В Харькове в результате атаки "Шахедами" вспыхнули пожары, есть пострадавшие
– сообщили в ГСЧС.
Какие потери врага за минувшие сутки
Враг имел продвижение на Запорожье, Донетчине и возле админграницы Днепропетровщины, – DeepState
Оккупанты продвинулись на 5 направлениях, ВСУ –на одном: обзор ISW
В Харькове слышали взрывы: вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Взрывы прогремели в Павлограде
В Николаеве прогремел взрыв
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект Зеленского, который касается возвращения независимости антикоррупционным органам.
СБУ разоблачила агента российской военной разведки – летчика-инструктора, майора одной из авиабригад ВСУ.
Он передавал информацию для подготовки новых ракетно-дронных атак России по объектам военно-воздушных сил. Приоритетами были аэродромы базирования самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24.
"Кроту" вручили подозрение по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Днем 30 июля враг беспилотником ударил по зданию Сумской ОГА. В результате атаки ранены 2 человека: 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали.
Это третья атака по облгосадминистрации за последнюю неделю.
Президент подписал закон, который должен ударить по "теневому флоту" России. Санкции будут применяться к судам, которые транспортируют российскую нефть.
СБУ задокументировала более 10 тысяч химатак России против Сил обороны Украины с начала полномасштабной войны.
Внесены изменения в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия.
На Лиманском направлении российское командование проявляет особую жестокость к своим военным.
Личный состав оккупационной армии буквально заталкивают в так называемые кол-зоны на "полях смерти", где уже лежат сотни тел погибших российских солдат.
В то же время обеспечение медикаментами, продуктами и даже водой остается на крайне низком уровне или вовсе отсутствует. Из-за этого растет количество случаев добровольной сдачи в плен.
На Сумщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о российском беспилотнике над Сумами.
По словам президента США, первая леди в курсе новостей.
Мы знаем Путина, и он ей нравится,
В то же время подчеркнул, что разочаровался в главе Кремля.
Она сказала: "Это очень плохо. Они только что разбомбили Киев". А я как раз разговаривал с ним в тот день. И я прихожу домой и узнаю, что по всем улицам лежат мертвые люди. Так что это была тяжелая ситуация. Я разочаровался в нем, честно говоря,
Китайские чиновники, аналитики и эксперты расходятся во мнениях о том, кто виноват и как руководство Пекина должно реагировать по отношению к войне.
В сети разгораются ожесточенные дебаты между сторонниками Украины и России.
После российских атак по Западу Украины во Львовской области обнаружили часть крылатой ракеты Х-101.
На Новопавловском направлении операторы 413-го батальона "Рейд" СБС успешно работают даже в условиях плотного радиоэлектронного воздействия со стороны россиян.
Среди руин промышленного объекта обнаружили пусковую установку ЗРК "Бук-М1".
Первое попадание заставило оккупантов изменить позицию, тогда как второе – в антенну РЛС – вывело пусковую установку из строя.
Партизаны провели разведку авиационного завода в оккупированном Луганске.
Оказалось, что россияне создают и тестируют там разведывательные БПЛА.
Верховная Рада 31 июля может рассмотреть изменения в госбюджет на 2025 год. В частности, они касаются финансирования ВСУ.
Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ в Силах обороны в Харьковской области.
Предатель корректировал вражеский огонь и готовил "прорывы" россиян.
По словам Стефанчука, президентский законопроект о НАБУ и САП является комплексным.
Кроме возвращения к старым нормам, предоставляет возможность осуществлять контроль за определенными должностными лицами антикоррупционных органов.
Это прохождение соответствующих тестов на полиграфе, это исследование и контроль их. Это то, что является стабильной практикой во всем демократическом обществе, чтобы мы не получали "кротов" в этих органах. То есть это должен быть баланс доверия и эффективности,
Ричард Блюменталь заявил о необходимости ускориться с голосованием ранее анонсированного законопроекта о санкциях.
Я согласен, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени и нам надо ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Все что делает президент – в правильном направлении, но я сильно адвокатирую за то, чтобы санкции были 500%, а не 100%,
Ночью враг направил на Днепропетровщину беспилотники. 24 из них сбили.
На Никопольщине враг применял дроны и артиллерию. Бил по райцентру, Марганецкой и Покровской громадах.
Руководительница Национального агентства по розыску и менеджменту активов написала заявление на увольнение.
Россия 78 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Особенность ночной атаки – применение врагом до 8 реактивных БПЛА на северном направлении,
По предварительным данным, ПВО сбит/подавлен 51 вражеский дрон на севере и востоке страны.
Ночью враг в очередной раз атаковал железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. Пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет.
Президент заявил, что украинцам, которые сбежали от войны и искали убежища в Соединенных Штатах, будет разрешено оставаться до ее окончания.
Мы это сделаем. У нас много людей, которые приехали из Украины, и мы работаем с ними,
Россия отвергла предложение президента США по срокам прекращения огня.
Заявления Пескова об ухудшении российско-американских отношений и новом СНВ, вероятно, являются частью усилий, направленных на то, чтобы заставить Трампа отказаться от своего дедлайна ради нормализации двусторонних отношений и углубления сотрудничества,
В результате вражеской атаки в Шевченковском районе загорелись 3 авто, автомойка и пристройка к зданию. Общая площадь пожара – 210 квадратных метров.
Пострадали 3 человека, 2 из них спасли спасатели,
В Слободском районе горела сухая трава. Там площадь пожара достигла 500 квадратных метров.
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 890 оккупантов. Также уничтожили 199 единиц вражеской техники и вооружения.
Оккупанты продвинулись возле Разино, Темировки, Малиевки, Александрограда и в Яблоновке.
По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись на Лиманском, Покровском, Новопавловском направлениях, вблизи Часового Яра и на востоке Запорожской области.
Украинские защитники имели успехи на Торецком направлении.
В Харькове прогремели взрывы. Россияне атаковали город "Шахедами".
В Шевченковском районе горит автомобиль. Пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов и супермаркет.
Предварительно, 3 пострадавших – две женщины и мужчина.
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках.
На Николаевщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.